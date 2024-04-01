LJDD: Россия пригрозила Франции бойкотом товаров
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что трое рабочих спасены и подняты на поверхность после обвала шахты «Северопесчанская» на Урале.
Бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился размышлениями о возможных изменениях в формате матча на первенство мира.
Суд арестовал до 22 мая десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Исаева гендиректором Запорожской АЭС в Энергодаре.
Бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин высказался о ситуации между экс-учеником и Даниилом Дубовым на чемпионате мира по блицу 2023 года в Самарканде, когда они исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью.
Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала подробности о своей жизни в Праге.
Юрист, адвокат Антон Габович напомнил о новом порядке перепланировки помещений, который вступил в силу с 1 апреля 2024 года.
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объяснила, по какой причине Служба безопасности Украины решила выдвинуть против неё новые обвинения.
В российской дипмиссии в Париже заявили, что им не выдают пропуска на передвижение по центру города во время Олимпийских игр.
Московский рынок в Казани модернизируют в рамках проекта комплексного развития территории нежилой застройки, заявил мэр города Ильсур Метшин.
Удары российской армии по объектам критической инфраструктуры Украины стали наносить ещё более значительный урон, заявил журналист Хеннер Хебештрайт.
Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео из Белгорода после недавнего обстрела ВСУ, в котором пострадали девять человек.
Юрист Елена Кузнецова напомнила о ряде законодательных изменений, которые вступают в силу 1 апреля. В частности, запущен механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки.
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о предстоящем благоустройстве дворов 452 многоквартирных домов.
Федерация бокса России пригласила на тренировки восьмилетнего мальчика Илью, который пострадал в ходе теракта в «Крокусе».
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх в столице Франции будут не рады видеть российских и белорусских спортсменов.
Штатная работа Курского вокзала в Москве восстановлена после эвакуации граждан.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали афериста, который оформлял дебетовые карты в банках на несуществующих иностранных граждан.
Выставку «Гуляя по Старому Нижнему» в Нижнем Новгороде посетили более 20 тыс. человек, заявила министр культуры региона Наталья Суханова.
На шахте в Краснотурьинске Свердловской области произошёл взрыв, три человека находятся под завалами.
Кировский театр кукол впервые выступит в Ставрополе в рамках Всероссийского гастрольно-концертного тура по программе «Большие гастроли».
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх в столице Франции будут не рады видеть российских и белорусских спортсменов.
В МЧС Белгородской области заявили, что ракетная опасность вновь объявлена на территории Белгорода и Белгородского района.
Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта «Авилон Kia», дал советы по смене зимних шин.
Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков поделился мнением о ситуации с формой сборной Германии.
Украинским войскам приходится всё дальше отступать из-за успешного продвижения российской армии. Об этом заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.
В пресс-службе МЧС России уточнили данные по ДТП с участием автобуса и поезда в Ярославской области, по информации ведомства, в аварии погибли семь человек, ещё один пострадал.
Замруководителя издательского дома «Новости автобизнеса» Михаил Калинин заявил, что московским водителям не стоит менять шины до 10 апреля.
Автоэксперт Егор Васильев рассказал о способах обмана, которые используют в некоторых шиномонтажных мастерских.
В Ставропольском крае участникам программы «Молодая семья» сертификаты на жильё вручат до конца весны.
Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева заявила, что не стоит ругать детей за двойки.
Самоходные артиллерийские установки «Коалиция» российской армии нацелились на ключевые укрепрайоны украинских войск, сообщил YouTube-канал Military TV.
Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о словах мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады приехавшим из России спортсменам.
По меньшей мере шесть человек погибли в результате удара Израиля по территории посольства Ирана в сирийской столице. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили ситуацию в Черноморском регионе, а также на Южном Кавказе, заявили в МИД России.
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью.
Психолог Елена Строганова выразила мнение, что стресс является неизбежной частью жизни.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.
ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.
Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков высказался о словах мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады приехавшим из России спортсменам.
Врач-сомнолог, невролог, кандидат медицинских наук Елена Царёва рассказала, в каких случаях может быть полезен дневной сон.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.
Зона ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заканчивается там, где проходит государственная граница, урегулированная между Арменией и соседними странами, заявили в объединении.
Десятый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода в марте уже был арестован за неповиновение полиции.
Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала своё решение отдать трофей имени Анфисы Резцовой её дочери Кристине во время церемонии награждения на чемпионате России по биатлону.
Системный семейный терапевт, психолог службы «Точка опоры» Университета МИСИС Сергей Хоркин рассказал о способах справиться со стрессом от технического прогресса.
Врач-стоматолог Валерий Латышев заявил, что уход за зубами после 50 лет требует особого внимания, так как у многих к этому возрасту уже есть ортопедические конструкции.
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачёва рассказала о пользе смеха для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов.
Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил, что Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения.
Экс главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец поделился мнением относительно ситуации со своей отставкой по ходу второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.