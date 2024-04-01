LJDD: Россия пригрозила Франции бойкотом товаров

В ответ на заявления мэра Парижа о том, что российским и белорусским спортсменам в Париже будут не рады, представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в России могут быть не рады и французским товарам, пишет Le Journal du Dimanche. А во Франции в таком случае могут начаться протесты не только фермеров, но и бизнесменов.

Мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев заявила, что российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже «не ждут», напоминает Le Journal du Dimanche. А на следующий день на эти заявления ответила пресс-секретарь министра иностранных дел России Мария Захарова.

На странице в социальной сети она пригрозила бойкотом французской продукции в России: «Пока французские товары не маркируются наклейками «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут». Кроме того, она отметила, что у России есть огромный выбор товаров, которыми можно заменить французскую продукцию.

Захарова также напомнила французским властям о выступлениях недовольных французских фермеров: «Ещё одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами».