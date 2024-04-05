Fox Business: Байден убивает топливную отрасль Америки — а выигрывает Россия

Цены на нефть идут вверх, потому что администрация Байдена ведёт активную борьбу с жидким топливом в США, заявил губернатор Даг Бергам в эфире Fox Business. По его мнению, власти пытаются закрыть энергетическую отрасль США и уйти с рынка с помощью бюрократических проволочек. А это лишь поощряет противников Америки вроде России. При Трампе такого беспорядка не было, подытожил губернатор.

Вы следите за ценами на нефть, и я уверен, что значительная её часть производится в вашем родном штате. Что движет их повышением, и как далеко, по вашему, оно зайдёт?

ДАГ БЕРГАМ, губернатор штата Северная Дакота: Что ж, Ларри, цены на нефть идут вверх отчасти из-за того, что рынки понимают это точно так же, как потребители, заливающие бензин в свои баки, понимают, что администрация Байдена ведёт активную борьбу с жидким топливом в США. Не только с нефтью и газом, но и с этанолом и биотопливом.





Поэтому, когда вы пытаетесь закрыть энергетическую отрасль США, ликвидировать того, кто мог бы стать крупнейшим в мире производителем жидкого топлива, уйти с рынка с помощью бюрократических проволочек и действий правительства, то, конечно, рынки будут расти.





А при президенте Трампе всё было наоборот. Мы поддерживали эту отрасль, и не только потому, что это здорово для Америки, но и потому, что это хорошо для глобальной стабильности и мира. Энергетическая политика Байдена поощряет Иран, Россию, Венесуэлу — всех наших противников. Для Америки это не имеет смысла ни на каком уровне.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2024 года.