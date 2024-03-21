Washington Times: американцам плевать на успехи Байдена в «зелёной энергетике»

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Politico: помощь США Киеву, несмотря на громкие обещания, ограничивается в основном словами Politico
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WT: не взятка, а «борьба за свободу» — Хантер Байден объяснил, за что получал миллионы долларов на Украине Washington Times
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Asia Times: aнтироссийские санкции споткнулись о «золотую стратегию» Путина Asia Times
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Фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» начали готовить к новому сезону
В рамках подготовки парка музея-заповедника «Царицыно» к новому сезону началась расконсервация светодинамического фонтана после зимы, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
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В ЯНАО рассказали, что жертвами мошенников чаще всего становятся люди 30—50 лет
Специалисты УМВД Ямало-Ненецкого автономного округа составили усреднённый портрет жертв финансовых мошенников.
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В Уфе планируют построить ещё два моста
В Уфе запланировали строительство ещё двух мостов. Перспективные проекты обсудили заместитель Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко и мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
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Удмуртия примет участие в «Диктанте Победы»
Удмуртия примет участие в просветительской акции «Диктант Победы» 26 апреля.
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В парках Москвы проведут мероприятия в честь Всемирного дня театра
В столичных парках проведут мероприятия в честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.
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Пашинян встретился с Макроном и обсудил с ним Южный Кавказ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они провели переговоры о ситуации на Южном Кавказе, а также отношения Еревана и Баку.
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Саймон Харрис стал лидером в гонке за пост премьера Ирландии
Министр высшего образования и науки Ирландии Саймон Харрис стал фаворитом в гонке за пост председателя правительства страны. Это произошло после того, как от борьбы отказался министр государственных расходов Ирландии Паскаль Донохью.
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В США законодатели одобрили санкции за обслуживание Крымского моста
Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост.
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Во Франции рассказали, в какой части церемонии открытия ОИ смогут участвовать спортсмены РФ
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, в какой части церемонии открытия Олимпиады в Париже смогут участвовать российские спортсмены.
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На Ямале рассказали о работе по защите лесов
В Департаменте природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о работе по защите лесов.
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В Ульяновской области предупредили о ночных морозах до -15 °С
Погоду в Ульяновской области продолжает определять северный антициклон. В ночь на пятницу, 22 марта, и в ночь на субботу, 23 марта, ожидается -10...-15 °С.
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Педиатр Рахимова рассказала об особенностях течения парагриппа у детей
Педиатр «СМ-Клиники» для детей Гузель Рахимова рассказала об особенностях протекания парагриппа у детей и отличии этого заболевания от гриппа.
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Кимаковский: в освобождённом Тоненьком раньше стояли расчёты РСЗО Vampire ВСУ
В селе Тоненькое, которое перешло под контроль ВС России, раньше стояли расчёты РСЗО Vampire, которые наносили удары по центру Донецка, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
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Невролог Демьяновская назвала сидячий образ жизни причиной возникновения отёков
Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о возможных причинах возникновения отёков.
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В Оренбуржье рассказали о мерах по предотвращению паводков
В Илекском районе Оренбургской области сотрудники МЧС подорвали лёд на реке Урал у села Нижнеозёрного.
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Guardian: страны G7 изучают возможность изъятия активов России для помощи Киеву
Ряд стран — членов «группы семи» (G7) рассматривают возможность изъятия замороженных активов России для оказания помощи Украине.
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Около 700 жителей Зеленограда получили новые квартиры по программе реновации
Около 700 жителей района Старое Крюково в Зеленограде получили новые квартиры по программе реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Медведев: нужно работать быстрее, чтобы инвестпланы в ВПК претворились в жизнь
Чтобы инвестпланы в ВПК претворились в жизнь, нужно работать быстрее, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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Колосков: задача Карпина — подготовка сборной России к Евро-2028
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.
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Шойгу: нижегородские предприятия ОПК поставляют снаряды на достаточном уровне
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что нижегородские предприятия ОПК поддерживают на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции.
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В Рособрнадзоре дали прогноз по желающим пересдать ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев дал прогноз по желающим пересдать ЕГЭ в 2024 году.
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Эстония направит Украине военную помощь на €20 млн
Власти Эстонии направят Украине пакет военной помощи на сумму €20 млн. Она будет включать в том числе поставку противотанковых орудий, снайперского снаряжения и боеприпасов.
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«Прямой»: Киев распустил Запорожский областной совет
Власти Украины выступили за роспуск Запорожского областного совета на территориях, подконтрольных Киеву в Запорожской области. Его полномочия решили передать местной украинской военной администрации, сообщает телеканал «Прямой».
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Рейсовый автобус попал под обстрел украинской армии в Херсонской области
Рейсовый автобус, в котором находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров, попал под обстрел украинской армии в городе Каховка Херсонской области.
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Глава военкома НАТО Бауэр: Украине нужна дополнительная мобилизация
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине нужно провести дополнительную мобилизацию.
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В Рособрнадзоре заявили о согласовании дат пересдачи ЕГЭ в 2024 году
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство уже определилось с датами пересдач ЕГЭ.
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На Ставрополье в ближайшие дни ожидается до +11 °С и осадки
По данным метеорологов, в Ставропольском крае в ближайшие дни ожидается до +11 °С, а также осадки в виде снега с дождём и ветер.
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В ЯНАО открыли мемориальную доску заслуженному ветврачу
В Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа установили мемориальную доску заслуженному ветеринарному врачу России Виталию Толстикову.
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Посольство Болгарии в России приостановило приём заявлений на краткосрочные визы
Визовые центры Болгарии в России временно приостановили приём заявлений на краткосрочные визы до 1 апреля.
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ФСБ задержала жителя Пензы за передачу сведений украинской разведке
Жителя Пензы 1986 года рождения задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Его подозревают в передаче украинской разведке информации о российских военнослужащих — участниках СВО.
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Нагельсман: я бы хотел выиграть Евро со сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал фаворитов чемпионата Европы 2024 года в Германии.
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Боррель: ЕС за два года предоставил Киеву помощь на €31 млрд
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС за два года предоставил Киеву военную помощь на сумму €31 млрд.
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Минобороны: в России начали массово производить авиабомбы ФАБ-3000
В России начали массово производить трёхтонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000, сообщает Министерство обороны.
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Боррель выразил надежду на принятие решения по активам России на саммите ЕС
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил надежду, что лидеры ЕС по итогам саммита поручат министрам утвердить предложение об использовании российских активов для финансирования Украины.
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Захарова — о словах Борреля про ЕС и Донбасс: мёртвые не умирают дважды
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС не пойдёт умирать за Донбасс.
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Шойгу проверил производство боеприпасов к «Гиацинтам»
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал производство в Нижегородской области артиллерийских боеприпасов к гаубицам «Гиацинт».
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Боррель заявил, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс»
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину подчеркнул, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс».
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Мазур в Ярославле проведёт бой за пояс WBA Asia
Российский боксёр Алексей Мазур проведёт поединок за пояс WBA Asia в лёгком весе с Лореном Джафетом из Танзании.
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Спасатели Ямала посоветовали родителям обезопасить детей на каникулах
ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу подготовило памятку для родителей школьников о мерах, которые следует предпринять для безопасности детей, зачастую остающихся без присмотра взрослых в период школьных каникул.
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Пуск ракеты с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» отменили в последний момент
Пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» отменён. Экипаж должен был стартовать к МКС в 16:21, однако в последний момент полёт ракеты отменили.
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Захарова: Лондон ситуацией с Миддлтон покажет якобы лидерство в борьбе с фейками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон для демонстрации некоего лидерства в борьбе с дезинформацией использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.
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Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения челябинского подростка водителем
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад с результатами проверки по факту нападения пьяного водителя на подростка в Челябинской области.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщили в Telegram-канале, посвящённом обстановке на переправе.
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Скончалась преподаватель белгородского вуза, впавшая в кому из-за обстрела города
Преподаватель Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Инна Лагутина, впавшая в кому из-за ракетного обстрела города со стороны ВСУ 15 марта, скончалась.
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Ионов встретится с Хановым в главном поединке турнира TOP DOG 28
Первый номер рейтинга полутяжеловесов Игорь Имеля Ионов встретится с бывшим чемпионом этого веса Марселем Хановым в главном бою турнира TOP DOG 28.
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ФСИН эвакуировала около 1100 осуждённых в 2023 году из колоний на границе
Из колоний на границе с Украиной в 2023 году было эвакуировано порядка 1100 осуждённых из-за обстрелов, заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.
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ФСИН: более 1600 бывших сотрудников службы участвуют в СВО
Более 1,6 тыс. бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы России участвуют в специальной военной операции.
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Буякевич: страны НАТО перестали скрывать присутствие своих военных на Украине
Страны — участницы Североатлантического альянса перестали скрывать присутствие своих военнослужащих на территории Украины. Об этом сообщил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
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К проекту «Эффективный ФАП» присоединится 80 пунктов Подмосковья
В Минздраве Московской области рассказали о присоединении до конца 2024 года около 80 фельдшерско-акушерских пунктов региона к проекту «Эффективный ФАП».
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Непомнящему одобрили визу в Канаду, где пройдёт турнир претендентов
Российскому шахматисту Яну Непомнящему одобрили визу в Канаду, где пройдёт турнир претендентов ФИДЕ.