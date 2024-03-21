Washington Times: американцам плевать на успехи Байдена в «зелёной энергетике»

Климатическая повестка Джо Байдена интересует рядовых американцев намного меньше, чем растущая стоимость электроэнергии. Доступные цены на электричество будут в той или иной степени определяющим фактором при выборе кандидата на предстоящих выборах главы государства в ноябре текущего года. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения среди жителей богатого на ископаемые ресурсы штата Пенсильвании, пишет Washington Times.

Отношение американцев к высоким затратам Белого дома на «зелёную» энергетику и текущую климатическую повестку Вашингтона станет препятствием для президента Джо Байдена и партии демократов. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения среди жителей богатого на ископаемые ресурсы штата Пенсильвании, пишет Washington Times.

Данные исследования показали, что независимо от партийных предпочтений респонденты отдадут предпочтение тому кандидату, который, по их мнению, сможет обуздать рост цен на электричество, а не заниматься борьбой с изменением климата. Таким образом, программа Байдена в области чистой энергетики сыграет не в его пользу и вряд ли станет самым популярным аргументом в предвыборной агитации действующего президента США.

Почти две трети опрошенных потенциальных американских избирателей признались, что рост цен на электроэнергию является для них одной из наиболее важных проблем, причём 81% из них заявили, что доступность электричества будет в той или иной степени определяющим фактором при выборе кандидата на предстоящих выборах главы государства в ноябре текущего года.