Австрийский полковник: прорыв русских на Украине грозит вызвать эффект домино
Что означает прорыв России в районе Очеретина?
МАРКУС РАЙСНЕР, полковник австрийской армии: В последние дни мы видели, что украинцы на фронте всё больше уступают, в частности на западе от Авдеевки. Дело в том, что к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны.
Мы видим, что русские здесь прорвались, так сказать, вдоль линии продвижения на западном направлении. И особое значение здесь имеет тот факт, что эта линия продвижения и этот населённый пункт, о котором идёт речь, Очеретино, находится на возвышенности. Таким образом, мы видим некоторое возвышение, на которое продвигаются русские, и оттуда они смогут контролировать окружающие территории, причём в направлении запада, севера и частично также юга. Тем самым они получают эту высоту и могут сражаться оттуда с расположенными ниже украинскими позициями.
Украина попыталась подвести бригады, чтобы, соответственно, сдержать это продвижение. Здесь также была задействована 47-я механизированная бригада, которую постоянно используют в качестве своего рода фронтовой спасательной команды. И эта бригада попыталась дать там отпор. В социальных сетях мы видим, что бои идут очень тяжёлые, и возникает вопрос, достаточно ли 47-й бригады с её силами или тут нужны дополнительные силы.
И здесь возникает дилемма для Украины — откуда взять эти дополнительные силы, потому что, по сути, все находятся в бою, потому что русские пытаются прорвать оборону на разных участках фронта. В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвёт плотину, что, возможно, вызовет эффект домино.
Дата публикации 25 апреля 2024 года.