Австрийский полковник: прорыв русских на Украине грозит вызвать эффект домино

За последние две недели российские войска местами прорвали вторую линию украинской обороны, отмечает военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью N-TV. По его словам, Украина пытается перебросить дополнительные силы, чтобы сдержать российский прорыв, однако это ставит её перед дилеммой: если у Киева не хватит ресурсов, это вызовет «прорыв плотины», который может спровоцировать эффект домино.

Что означает прорыв России в районе Очеретина?

МАРКУС РАЙСНЕР, полковник австрийской армии: В последние дни мы видели, что украинцы на фронте всё больше уступают, в частности на западе от Авдеевки. Дело в том, что к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны.

Мы видим, что русские здесь прорвались, так сказать, вдоль линии продвижения на западном направлении. И особое значение здесь имеет тот факт, что эта линия продвижения и этот населённый пункт, о котором идёт речь, Очеретино, находится на возвышенности. Таким образом, мы видим некоторое возвышение, на которое продвигаются русские, и оттуда они смогут контролировать окружающие территории, причём в направлении запада, севера и частично также юга. Тем самым они получают эту высоту и могут сражаться оттуда с расположенными ниже украинскими позициями.

Украина попыталась подвести бригады, чтобы, соответственно, сдержать это продвижение. Здесь также была задействована 47-я механизированная бригада, которую постоянно используют в качестве своего рода фронтовой спасательной команды. И эта бригада попыталась дать там отпор. В социальных сетях мы видим, что бои идут очень тяжёлые, и возникает вопрос, достаточно ли 47-й бригады с её силами или тут нужны дополнительные силы.

И здесь возникает дилемма для Украины — откуда взять эти дополнительные силы, потому что, по сути, все находятся в бою, потому что русские пытаются прорвать оборону на разных участках фронта. В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвёт плотину, что, возможно, вызовет эффект домино.

Дата публикации 25 апреля 2024 года.