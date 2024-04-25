NYT: США передали Киеву ракеты, которых самим не хватает

США передали Киеву дальнобойную версию ракет ATACMS, сообщает The New York Times. Джо Байден принял это решение ещё в феврале под влиянием череды неудач ВСУ. Как признаются в Пентагоне, запасы этих ракет ограничены и их не хватает самим американским военным.

США на прошлой неделе тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS*, сообщает The New York Times. Ранее Вашингтон уже поставил Украине версию этих тактических ракет с дальностью 100 миль. Новые ракеты могут применяться на расстоянии до 190 миль (около 300 км).

В феврале президент Байден одобрил решение отправить, как утверждается, более 100 ракет большей дальности Киеву в рамках мартовского пакета помощи на $300 млн. Новость держали в секрете, чтобы не информировать россиян. Ночью во вторник Украина применила ATACMS для удара по Бердянску, а в среду атаке подвергся Джанкой, сообщил газете анонимный американский чиновник.

Представители администрации Байдена признали, что согласованная в марте поставка оружия, в которую вошли дальнобойные ракеты, была в лучшем случае временной мерой, которой Киеву хватит лишь на несколько недель. К тому же арсенал ATACMS невелик, а эти системы нужны Пентагону в других частях света, например на Корейском полуострове. С момента разработки в 1980-х годах было изготовлено всего около 4000 единиц ATACMS.

Тем временем за последние несколько дней российские войска быстро продвинулись к окраинам Часова Яра, важнейшего города для украинской обороны Донбасса, и продолжили захватывать сёла к северо-западу от Авдеевки, отмечает The New York Times.

* Поставка Вашингтоном Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности не повлияет на достижение Россией своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (прим. ИноТВ).