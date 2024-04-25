Hill: республиканцы предупреждают, что больше не будут оказывать помощь Украине

Представители Республиканской партии США, выступающие против дальнейшего финансирования Украины, предупредили, что одобренный на этой неделе пакет помощи станет последним, пишет The Hill. При этом в Белом доме сообщают, что выделенных $61 млрд ВСУ хватит лишь до конца года.
Противники финансирования военных усилий Украины в Республиканской партии предупредили, что одобренный на этой неделе законопроект о выделении дополнительных средств будет последним крупным пакетом американской военной помощи Киеву, сообщает The Hill.
Представители Республиканской партии признают, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выиграл этот раунд дебатов, протолкнув через конгресс выделение Украине $61 млрд, но утверждают, что если президент Джо Байден вернётся с очередной просьбой, то уйдёт с пустыми руками.
«Если Украина думает, что она получит ещё 60 миллиардов от конгресса Соединённых Штатов, — это невозможно», — заявил сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс.
При этом для сторонников продолжения выделения помощи Украине вопрос заключается не в том, понадобится ли финансирование вновь, а скорее в том, когда оно снова понадобится. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нынешнего пакета военной помощи Киеву хватит до конца года. В связи с этим высока вероятность, что в 2025 году ВСУ может потребоваться очередное вливание вооружений и финансирования.
Как отмечает The Hill, это может сделать украинский конфликт и поддержку Украины со стороны США главной проблемой в президентской гонке между Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, а также в борьбе за большинство в палате представителей и сенате между Республиканской или Демократической партий.
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