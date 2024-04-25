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Hill: республиканцы предупреждают, что больше не будут оказывать помощь Украине

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Представители Республиканской партии США, выступающие против дальнейшего финансирования Украины, предупредили, что одобренный на этой неделе пакет помощи станет последним, пишет The Hill. При этом в Белом доме сообщают, что выделенных $61 млрд ВСУ хватит лишь до конца года.
Hill: республиканцы предупреждают, что больше не будут оказывать помощь Украине
АР

Противники финансирования военных усилий Украины в Республиканской партии предупредили, что одобренный на этой неделе законопроект о выделении дополнительных средств будет последним крупным пакетом американской военной помощи Киеву, сообщает The Hill.

Представители Республиканской партии признают, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выиграл этот раунд дебатов, протолкнув через конгресс выделение Украине $61 млрд, но утверждают, что если президент Джо Байден вернётся с очередной просьбой, то уйдёт с пустыми руками.
 
«Если Украина думает, что она получит ещё 60 миллиардов от конгресса Соединённых Штатов,  это невозможно», — заявил сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс.
 
При этом для сторонников продолжения выделения помощи Украине вопрос заключается не в том, понадобится ли финансирование вновь, а скорее в том, когда оно снова понадобится. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нынешнего пакета военной помощи Киеву хватит до конца года. В связи с этим высока вероятность, что в 2025 году ВСУ может потребоваться очередное вливание вооружений и финансирования.
 
Как отмечает The Hill, это может сделать украинский конфликт и поддержку Украины со стороны США главной проблемой в президентской гонке между Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, а также в борьбе за большинство в палате представителей и сенате между Республиканской или Демократической партий.
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