Нехватка снарядов и очевидное преимущество России в воздухе — Wall Street Journal о критическом положении ВСУ в Часовом Яре
Голкипер магнитогорского «Металлурга» признан самым ценным игроком минувшего плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по результатам которого его команды стала трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.
Российская система ПВО уже имеет успешный опыт уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател подтвердил, что США поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) создала новые модели спецодежды для заключённых. Служба предлагает изменить цветовую гамму, а также ввести новые предметы одежды и обуви.
Начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Андрей Печенин рассказал о статистике происшествий на воде в майские праздники.
Ялуторовский районный суд Тюменской области вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности более чем двум лицам. Установлено, что из-за женщины в ноябре 2023 года при пожаре погибли трое детей.
Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин предупредил о мошенниках в преддверии майских праздников.
Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев пригласил жителей региона на Всероссийский субботник, который состоится 27 апреля.
По факту нарушения правил безопасности из-за гибели рабочего в результате пожара в железнодорожной цистерне под Симферополем возбудили дело.
Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным продолжает работу в Узбекистане. Одна из целей визита — укрепление сотрудничества в образовательной сфере.
В Дагестане задержали 16-летнего подростка, который предлагал знакомому сверстнику за деньги устроить теракт.
Президент США Джо Байден снова вслух прочитал техническую подсказку с телесуфлёра во время выступления в Вашингтоне.
В Ростовской области выплаты ко Дню Победы получат 359 ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов войны.
Ещё одному добровольцу из Молдавии, уроженцу Приднестровья Андрею Караману, грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы за «наёмничество» после расформирования подразделения «Каскад».
Электроснабжение в нескольких населённых пунктах Курской области нарушено в результате атак ВСУ, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
В Нижегородской области рассказали о расширении особой экономической площади «Кулибин».
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья принёс извинения коллеге из Канады Мелани Жоли после того, как при репатриации тела умершего канадского туриста на родину случайно привезли труп другого человека.
Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США по баскетболу Бриттни Грайнер заявила, что почувствовала себя неполноценным человеком в российской тюрьме.
Девочку-подростка задержали по подозрению в покушении на убийство после того, как она напала на людей с ножом в средней школе в Уэльсе.
Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов заявил, что из-за длительного нахождения автомобиля на солнце срок службы лакокрасочного покрытия может сократиться.
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $145 млн.
В Московской области обсудили дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами.
Болельщик выбежал на лёд во время четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом».
Жители Москвы выберут концепцию благоустройства восьми общественных пространств, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
После публикаций RT об участвующих в СВО иностранных добровольцах, которые не могут получить гражданство России, в ДНР пообещали помочь бойцам. С военными связался аппарат сенатора от ДНР Александра Волошина.
В акватории Сириуса троих туристов на сапбордах унесло морское течение, спасатели помогли им вернуться на берег.
Нижегородский «Пари НН» на своём поле уступил московскому «Локомотиву» в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Несколько сотен человек собрались на акцию протеста у парламента Грузии против принятия закона об иноагентах.
В Пермском крае в ночь на четверг, 25 апреля, ожидается снегопад и гололёд.
В Пентагоне подтвердили, что по разрешению президента Джо Байдена США передали Украине ракеты ATACMS для использования в пределах «суверенной украинской территории». Передача ракет держалась в тайне по просьбе Киева, сообщило американское Минобороны в комментарии РИА Новости.
Сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева рассказала о форматах акции.
Неэксплуатируемое двухэтажное строение загорелось на востоке Москвы.
Военные поставки из США на Украину могут задержаться из-за «логистики и бюрократии» на два-три месяца, на линию фронта вооружения и боеприпасы могут попасть ещё позднее, опасается украинский депутат Вадим Ивченко.
В Москве в среду, 24 апреля, состоялась презентация некоммерческой организации «Евразия».
Эксперт по безопасности Эдуард Халилов посоветовал соблюдать меры предосторожности во время поездки на шашлыки.
Учения Черноморского флота вновь проводятся в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес в Севастополе.
Российский теннисист Аслан Карацев уступил представителю Венгрии Фабиану Марожану в первом раунде теннисного турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.
Согласно новому исследованию, 45% студентов колледжей и вузов в России работают и учатся, ещё 39% пока не устроились, но ищут такую возможность.
Врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев рассказал о важности регулярных физических нагрузок.
Врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков посоветовал не отказываться от ношения защитных очков в солнечную погоду.
Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова заявила, что летучие мыши приносят пользу.
Главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, гидролог Михаил Болгов заявил, что сложно предсказать интенсивность и точное время паводков, особенно в случае оперативного прогноза.
Соединённые Штаты в марте тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были дважды использованы против российских целей.
В Москве организуют цикл открытых бесплатных лекций с психологами и учёными для поддержки выпускников при подготовке к ЕГЭ, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская надеется, что её подопечные смогут выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
RT обратился в Министерство внутренних дел России по поводу ситуации с добровольцем из Приднестровья Василием Стажилой, которому может грозить депортация.
Власти Молдавии готовы пожертвовать суверенитетом ради иллюзии вступления в ЕС, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
Соцсеть TikTok назвала неконституционным законопроект, продвигаемый конгрессменами США, в котором предлагается запретить платформу на территории Соединённых Штатов. Компания намерена отстаивать свои интересы в суде.
Врач-эндокринолог, аллерголог-иммунолог Анна Русанова рассказала, как отличить ОРВИ от аллергии. По её словам, вирусные заболевания характеризуются интоксикацией, которая сопровождается повышением температуры до высоких показателей, а также ломотой в теле, болью в суставах.