Скотт Риттер: новый пакет американской помощи ничего для Киева не изменит

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Fox Business: Байден плохо соображает и поэтому не пойдёт на теледебаты с Трампом Fox Business
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США выставили себя дураками и уничтожили Украину — Макгрегор об итогах украинского конфликта Judging Freedom
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Мало и поздно — Politico считает, что помощь США ничем не поможет Украине Politico
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Newsweek: Украина рискует потерять важнейшие опорные пункты до прибытия американской помощи Newsweek
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Конгрессмен: спасение Украины — проблема европейцев Fox Business
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Гаджиева отреагировала на слова Обласовой в адрес Слуцкой
Бывшая российская фигуристка, а ныне журналистка и телеведущая Эмма Гаджиева поделилась мнением о высказываниях Кристины Обласовой, с которой ей доводилось вместе тренироваться, в адрес двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.
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В Башкирии в ДТП с участием большегруза погибли три человека
В результате аварии на трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии погибли три человека, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.
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В Нижегородской области задержали мужчину, выстрелившего из лука в мать
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Нижегородской области, который дважды выстрелил из лука в мать.
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Семак считает, что «Рубину» в матче с «Зенитом» улыбнулась удача
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча своей команды против казанского «Рубина» (0:2) в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Россия внесёт свой проект резолюции СБ ООН о неразмещении оружия в космосе
В ближайшее время Россия внесёт собственный проект резолюции СБ ООН о неразмещении оружия в космосе, он будет учитывать результаты обсуждения американо-японского документа, а также наработки по данной тематике, одобренные подавляющим большинством государств — членов ООН.
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Салливан: США и Европа работают над использованием активов России для Украины
США и их союзники разрабатывают механизм использования замороженных активов России на нужды Украины.
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Фетисов — о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: хоккей может развиваться не только в Москве или Петербурге
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о победе магнитогорского «Металлурга» в финальной серии Кубка Гагарина над ярославским «Локомотивом».
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МИД России объяснил ветирование проекта резолюции США и Японии о космосе
Министерство иностранных дел России, комментируя ветирование американо-японского проекта резолюции о неразмещении ОМУ в космосе, подчеркнуло, что предложенные Москвой принципиальные поправки были проигнорированы.
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Евродепутат из Словакии выпустил голубя с трибуны на заседании в Страсбурге
Евродепутат из Словакии Мирослав Радачовский выпустил голубя с трибуны во время пленарного заседания в Страсбурге.
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Рахимов заявил, что нельзя называть чудом победу «Рубина» над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги матча против санкт-петербургского «Зенита» (2:0) в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Вице-спикер парламента Словакии: на Братиславу давят из-за позиции по Украине
Разжигателям войны в руководстве Евросоюза и НАТО необходим нарратив «Россия — самое большое зло в мире», чтобы начать тотальную войну, заявил в интервью RT вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.
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«СТРАНА.ua»: в Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского и Бунина
Депутаты Одесского городского совета не поддержали решение переименовать улицы Жуковского и Бунина, а также проспект Гагарина.
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Андреева обыграла американку Таунсенд на старте турнира WTA в Мадриде
Российская тенниска Мирра Андреева одержала победу над американкой Тэйлор Таунсенд в стартовом матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
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Хуситы заявили, что атаковали американский эсминец в Аденском заливе
Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по американскому эсминцу в Аденском заливе. Также движение сообщило, что ударам подверглись два коммерческих судна из США и Израиля.
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Bloomberg: Франция хочет ввести новые санкции ЕС против российской дезинформации
Власти Франции предложили европейским странам ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией».
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Разин не стал отвечать критикам после победы «Металлурга» в Кубке Гагарина
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.
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Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше ракет на сумму $1,2 млрд
Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Польше противорадиолокационных управляемых ракет на сумму $1,2 млрд.
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Россия наложила вето на проект резолюции США о неразмещении ОМУ в космосе
Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Перед этим Совет Безопасности отклонил поправку Москвы и Пекина к документу.
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Губернатор Челябинской области назвал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина заслуженной
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал победу магнитогорского «Металлурга» в финальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».
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В Подмосковье возбудили дело против воспитательницы, избившей двух детей
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух детей воспитательницей в детском саду в подмосковном Щёлкове.
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СБ ООН отклонил поправку России и Китая к резолюции о мирном космосе
Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Как настаивала китайская сторона, документ должен включать запрет на все виды вооружений.
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«Зенит» проиграл «Рубину» в перенесённом матче 21-го тура РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» на своём поле уступил казанскому «Рубину» в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 0:2.
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Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке 13—19 сентября
Во Владивостоке ХХ, юбилейный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» пройдёт с 13 по 19 сентября.
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Дубль Кордобы принёс «Краснодару» победу над «Балтикой» в перенесённом матче 21-го тура РПЛ
«Краснодар» на своём поле одержал победу над калининградской «Балтикой» в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:2.
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ТАСС: Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны
Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
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Утопившую двухлетнюю дочь в ванне приговорили к десяти годам колонии
Суд приговорил к десяти годам колонии жительницу Краснодара, которая утопила двухлетнюю дочь в ванне.
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Салливан: США смогут продолжать военные поставки на Украину до конца 2024 года
У США сейчас достаточно ресурсов, чтобы поставлять Украине оружие до конца 2024 года, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.
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МИД: Россия использует все механизмы для ответа на возможную конфискацию активов
Россия использует все механизмы для ответа на возможную конфискацию своих активов, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
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Белый дом: ВС России могут вскоре добиться новых территориальных успехов
США допускают, что Россия добьётся в ближайшие недели новых территориальных успехов на Украине.
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Плющев — о стиле игры «Локомотива» в финале КГ: не комильфо
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».
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Премьер Испании Санчес допускает возможность ухода в отставку
Премьер-министр Испании Педро Санчес рассматривает возможность ухода в отставку после того, как против его супруги было начато расследование по делу о коррупции.
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ТАСС: бывший зампред правительства Подмосковья Стригункова задержана
В Подмосковье задержана бывший первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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Кулеба посоветовал Западу привыкнуть к тому, что эпоха мира в Европе закончилась
Западным политикам пора осознать и привыкнуть к мысли, что эпоха мира в Европе закончилась, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Во Франции по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде задержан подросток
Сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции задержан 16-летний подросток, которого подозревают в подготовке теракта во время летних Олимпийских игр в Париже.
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ОНК: арестованный замминистра Иванов не страдает хроническими заболеваниями
Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов не страдает хроническими заболеваниями. Своё моральное состояние подозреваемый оценивает как стабильное. Об этом сообщил член ОНК Москвы Дамир Енаев.
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В Челябинской области произошёл пожар в ангаре мебельной фабрики
Спасатели тушат пожар в ангаре мебельной фабрики в городе Копейске Челябинской области.
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Кулеба насчитал семь ЗРК Patriot, которые Украина может получить от других стран
Украине известно, что у западных стран есть семь систем ПВО Patriot, которые Киев мог бы использовать, одна из них уже получена от Германии, насчёт остальных ведутся переговоры, пишет газета The Guardian со ссылкой на украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
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Набокова признали самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина
Голкипера магнитогорского «Металлурга» признали самым ценным игроком минувшего плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по результатам которого его команда стала трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.
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Гагин: российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS
Российская система ПВО уже имеет успешный опыт уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
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Госдеп подтвердил тайные поставки Киеву ракет ATACMS
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател подтвердил, что США поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом.
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ФСИН предложила новые модели спецодежды для заключённых
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) создала новые модели спецодежды для заключённых. Служба предлагает изменить цветовую гамму, а также ввести новые предметы одежды и обуви.
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В МЧС рассказали о статистике происшествий на воде в майские праздники
Начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Андрей Печенин рассказал о статистике происшествий на воде в майские праздники.
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В Тюменской области вынесли приговор обвиняемой в гибели троих детей при пожаре
Ялуторовский районный суд Тюменской области вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности более чем двум лицам. Установлено, что из-за женщины в ноябре 2023 года при пожаре погибли трое детей.
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«Металлург» всухую выиграл серию с «Локомотивом» и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.
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Специалист Гринин предупредил о мошенниках в преддверии майских праздников
Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин предупредил о мошенниках в преддверии майских праздников.
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Жителей ХМАО пригласили на Всероссийский субботник 27 апреля
Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев пригласил жителей региона на Всероссийский субботник, который состоится 27 апреля.
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СК возбудил дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне под Симферополем
По факту нарушения правил безопасности из-за гибели рабочего в результате пожара в железнодорожной цистерне под Симферополем возбудили дело.
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Пермские вузы обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Узбекистана
Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным продолжает работу в Узбекистане. Одна из целей визита — укрепление сотрудничества в образовательной сфере.
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В Дагестане задержали подростка, предлагавшего устроить теракт
В Дагестане задержали 16-летнего подростка, который предлагал знакомому сверстнику за деньги устроить теракт.
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Байден во время выступления вслух прочитал техническую подсказку с телесуфлёра
Президент США Джо Байден снова вслух прочитал техническую подсказку с телесуфлёра во время выступления в Вашингтоне.