Скотт Риттер: новый пакет американской помощи ничего для Киева не изменит

Средства, которые наконец выделил для Киева американский конгресс, не окажут существенного влияния на ход украинского конфликта, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По мнению Риттера, какие бы суммы ни давал украинцам Вашингтон, у ВСУ просто не осталось личного состава для удержания обороны — а на подготовку новых солдат нужно время, которого у Киева нет.

Как повлияет на украинский конфликт тот факт, что конгресс США теперь дал добро на выделение ещё 61 миллиарда долларов — две трети от которых останутся здесь, в США?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США: Это никак не изменит итог. Этот шаг, быть может, купил украинцам ещё десять-двенадцать дней, но за эти дни им придётся заплатить цену в сотню тысяч погибших. Это ничего не меняет.





Просто для сравнения — в 2022 году, в конце 2022-го и начале 2023-го, мы дали украинцам 23 миллиарда долларов на создание армии под хвалёное контрнаступление, которое окончилось полным провалом. В то время у Украины ещё были вооружённые силы — было боевое слаживание, на месте были комплексы ПВО, была артиллерия и боеприпасы, но россияне всё равно одержали верх. Теперь же, пока мы тут разговариваем, линия обороны разваливается и личного состава для того, чтобы её удержать, просто нет.





Неважно, сколько денег мы дадим Украине, — личный состав-то она благодаря этим деньгам не получит. И даже если у них теперь появился новый закон о мобилизации и так далее, мобилизованных нужно готовить. А чтобы сделать из человека эффективного в бою солдата, нужно три месяца, а такого времени у Киева нет. А как их снарядить? А как всё это доставить к линии фронта?





Превосходство в воздухе, достижимое при помощи средств ПВО, украинцы уже утратили — ПВО у них в сущности уже никакого нет, а потому россияне на поле боя навязывают свою волю. Так что сейчас совсем не такая обстановка, как было в 2023-м.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2024 года.