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WSJ: Америка больше не может тянуть Украину в одиночку

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Континентальная безопасность не может быть передана на аутсорсинг США, которым вскоре, возможно, придётся вести другие войны, заявляют американские военные аналитики в статье для The Wall Street Journal.
WSJ: Америка больше не может тянуть Украину в одиночку
AP
Украинцы вздыхают с облегчением по поводу того, что через несколько дней им поступят крайне необходимые боеприпасы и техника. Но даже одобренных конгрессом $60 млрд будет недостаточно для победы Украины, признают американские аналитики. 
  
Если Украина проиграет, Запад столкнётся с гораздо более опасной Россией и крайне нестабильной ситуацией, которая может потребовать гораздо больше западной крови и ресурсов. Европейцы уже много сделали, но им нужно сделать ещё больше для Украины в военном отношении, настаивают авторы.
 
К сожалению, стало общепринятым мнением, что Европа не способна на большее. Четвертьвековой спад европейских расходов на оборону привёл к уменьшению военно-промышленного сектора, сокращению производственных линий, потере квалифицированной рабочей силы и зависимости от зарубежных продаж.
 
Тем не менее при поддержке США Европа может преодолеть эти препятствия. Лидерам по обе стороны Атлантики следует рассмотреть пять шагов. Во-первых, США должны продолжать координировать помощь, но передать лидерство НАТО.
 
Во-вторых, США должны продолжать обеспечивать логистику, разведку, наблюдение, а также противовоздушную и противоракетную оборону, чтобы европейцы могли сосредоточиться на масштабном наращивании боевого потенциала и наращивании производства боеприпасов и военной техники для Украины.
 
В-третьих, европейские союзники должны вмешиваться в работу своих оборонных компаний, чтобы заказы исполнялись не в порядке очереди, а по приоритету.
 
В-четвёртых, союзникам следует содействовать заключению десятилетних контрактов на закупки с долгосрочными потоками финансирования. Без этого оборонные подрядчики опасаются, что возросшие производственные мощности могут быть просто законсервированы новым правительством.
 
Наконец, Вашингтону следует наращивать своё постоянное военное присутствие в Европе. Это даст европейским союзникам уверенность в том, что они смогут глубже изучить свои военные запасы, чтобы помочь Украине, в том числе путём передачи в дар некоторых из 100 батарей Patriot, которые, по данным украинских властей, остаются в их арсеналах.
 
Масштаб проблемы, стоящей перед Западом, слишком велик, чтобы европейцы могли передать его Вашингтону. Но Вашингтон может помочь Европе полностью реализовать свой оборонный потенциал, призывают американцы.

 

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