Redacted: Пентагон уничтожает доказательства собственных военных преступлений

Из рассекреченных правительственных отчётов США пропали записи за целые годы операций на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом в интервью Redacted рассказал американский журналист Фредди Брюстер. Так, в документах нет ни слова о «кровавых» действиях администрации Обамы за 2015 год в Ираке и Сирии. Также удалена информация о 2017 годе, когда международная организация Amnesty International обвинила США в совершении военных преступлений.

Вот что следует из ваших слов. Вы нашли рассекреченные версии правительственных отчётов, в которых видно, что пропали записи за целые годы операций на Ближнем Востоке и в Африке, в основном в годы правления Обамы. Как я полагаю, большинство людей об этом не знают, но эти годы были одними из самых кровавых в связи с проводимой США убийственной внешней политикой Обамы на Ближнем Востоке. Это лично моё мнение. Так что вы можете рассказать нам о том, что вы увидели в этих документах?

ФРЕДДИ БРЮСТЕР, журналист The Lever: Это рассекреченная версия отчёта Счётной палаты США, в котором изучались обвинения в военных преступлениях с 2012 по 2022 год. И одна из самых тревожных вещей, которую я обнаружил, заключается в том, что за весь 2015 год нет ни одного сообщения о военных преступлениях в отношении командного центра, контролирующего Ирак и Сирию. А ведь именно в это время администрация Обамы осуществила тысячи авиаударов по стране, в том числе в разгар боевых действий в Сирии.

Также пропали записи за 2017 год в отношении всего Центрального командования ВС США, которое контролирует операции на Ближнем Востоке. А это совпадает с тем временем, когда организация Amnesty International обвинила проиракские правительственные силы и американские войска в потенциальном совершении военных преступлений в этом регионе.

В общем, довольно тревожный материал прямиком из личного исследовательского подразделения правительства, которое должно привлекать к ответственности некоторые ведомства и конгресс.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года.