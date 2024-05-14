Reuters: Блинкен прибыл в Киев, чтобы заверить украинцев в поддержке США

Глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев, чтобы, как пишет Reuters, продемонстрировать солидарность Вашингтона с Украиной. Как отмечается в статье, этот визит проходит в трудный для украинцев момент, когда ВСУ изо всех сил пытаются остановить наступление российских войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев в рамках своего первого визита после одобрения американским конгрессом военной помощи Украине на сумму $61 млрд, пишет Reuters.



Ранее не разглашавшаяся поездка направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая изо всех сил пытается отразить наступление российских войск, говорится в статье.



Как заявил один из американских чиновников, Блинкен, прибывший в Киев поездом рано утром во вторник, надеется «послать мощный сигнал заверения украинцам, которые, очевидно, переживают очень трудный момент».



«Задача госсекретаря здесь на самом деле состоит в том, чтобы обсудить, как наша дополнительная помощь будет использоваться для того, чтобы помочь укрепить их оборону и дать им возможность всё чаще возвращать себе инициативу на поле боя», — заявил чиновник на условиях анонимности.



По словам этого же чиновника, Блинкен заверит украинских официальных лиц, в том числе Зеленского, в постоянной поддержке США и выступит с речью, посвящённой будущему Украины.