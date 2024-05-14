CNN: скоординированные наступления России ввергли Киев в пессимизм и отчаяние

Российские войска успешно продвигаются по четырём направлениям фронта. Их стремительное наступление в Харьковской области сковывает ВСУ и ставит Киев перед непростым выбором с учётом ограниченности его ресурсов, пишет CNN.

Меняющаяся риторика в сводках ВСУ за последние 72 часа даёт представление о настроениях украинских военных. Сначала они сообщали, что «оборонительные бои продолжаются», затем заявили, что ситуация «значительно ухудшилась», и в итоге признали «тактический успех» российской армии, пишет CNN.

По словам телеканала, высшее руководство Киева редко позволяет себе пессимистические высказывания, но их «резкое погружение в уныние» отражает отчаянное положение, в котором оказалась Украина. Ведь Россия не просто медленно пробивается с боями в одном месте — она наращивает наступление на четырёх направлениях.

Среди прочего армия Москвы продвинулась на несколько километров в Харьковской области. Вероятно, это продвижение стало одним из самых стремительных со времён начала спецоперации, отмечает CNN.

Дальнейшие успехи России в регионе станут кошмаром для Киева. Она может снова связать руки чрезмерно рассредоточенной украинской армии с помощью «постоянного и жестокого» давления на Харьков, утверждает телеканал.

На других участках фронта чаша весов также склоняется в сторону русских. Эти скоординированные наступления ставят режим Зеленского перед непростым выбором, куда направить ограниченные ресурсы и чем в итоге пожертвовать.

Ещё большая проблема для Киева — это слабеющее международное внимание. Мир хочет, чтобы украинский конфликт, который затмили «ужасы Ближнего Востока», прекратился, подчёркивает CNN.