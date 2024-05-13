Еврокомиссар: для Украины наступает опасный период, и Россия этим пользуется

Выборы в Европарламент и президентские выборы в США отвлекают внимание Запада, поэтому для Киева наступает опасный период, заявил в эфире радиостанции RMC еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Россия пользуется неопределённостью для продвижения на фронте, а украинские союзники увеличивают субсидии и переходят к военной экономике.

ТЬЕРРИ БРЕТОН, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка: Политические и военные обозреватели постоянно об этом говорят, в том числе на вашей передаче: действительно, для Украины начался опасный период, мы это прекрасно понимаем. Нам самим предстоят выборы (в Европарламент. — ИноТВ), в США также скоро начнутся выборы — там сейчас идёт избирательная кампания, мы об этом недавно говорили…

АПОЛЛИН ДЕ МАЛЕРБ, ведущая BFM TV: И Россия воспользовалась этим моментом неопределённости, заминки?

ТЬЕРРИ БРЕТОН: Разумеется! Разумеется, для них это наступательная возможность, и поэтому мы в ЕС решили очень существенно увеличить субсидии для вооружения и обороны Украины. Что касается боеприпасов, напоминаю, что сейчас цель — производить на территории Евросоюза два миллиона снарядов (в частности, крупного 155-го калибра), чтобы можно было быстрее доставлять их на Украину.

Наконец, спустя полтора года проволочек Соединённые Штаты — замечу, что американская демократия намного запутаннее, чем европейская, — наконец они проголосовали за предоставление помощи Украине. Я констатирую, что большая часть вооружения перенаправлена из соседних стран — в частности, знаменитые зенитные ракеты Patriot, — чтобы защитить украинское воздушное пространство. Так что всё это сейчас в пути.

Да, вы были правы: нужно поторопиться.

АПОЛЛИН ДЕ МАЛЕРБ: Нужно ли ещё больше ускориться и увеличить помощь, как того хочет Владимир Зеленский, который требует больше оружия и побыстрее, потому что оно нужно срочно?

ТЬЕРРИ БРЕТОН: Я как комиссар оборонной промышленности всего европейского континента говорю — конечно, нужно ещё больше ускориться и увеличить помощь. Хочу вам сказать, что оборонная промышленность сейчас действительно пришла в движение.

АПОЛЛИН ДЕ МАЛЕРБ: Мы перешли к военной экономике?

ТЬЕРРИ БРЕТОН: По крайней мере в том, что касается боеприпасов, я это подтверждаю.