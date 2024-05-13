New York Times: наступление России вынуждает Киев перебрасывать войска с Донбасса

Истощённая украинская армия отступает на харьковском направлении, а начальники обвиняют в поражениях друг друга, рассказывает The New York Times. Главной проблемой ВСУ остаётся нехватка солдат, что вынуждает перебрасывать войска с Донбасса и увеличивает тем самым шансы на прорыв России.

На харьковском направлении ВСУ отступают перед натиском российской армии, а украинские военачальники обвиняют в поражениях друг друга, пишет The New York Times. Военные эксперты считают, что для Украины сложилась опасная ситуация: истощённые войска уже давно жаловались на крайнюю нехватку боеприпасов, которая усугубилась из-за задержки американской помощи.

Командир подразделения разведки Денис Ярославский пожаловался в Facebook* на плохую защиту границ. По его словам, первая линия обороны и мины «просто отсутствуют», что позволило противнику свободно войти в серую зону.

По словам экспертов, наступление России должно создавать угрозу для Харькова и вынуждать Киев перебрасывать войска с Донбасса. Именно так сейчас и происходит. Как объясняет военный аналитик Франц-Стефан Гади, Россия поняла, что главная проблема Украины — нехватка солдат: «Проредив линию фронта, она увеличивает шансы на прорыв».