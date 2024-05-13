New York Times: наступление России вынуждает Киев перебрасывать войска с Донбасса

Истощённая украинская армия отступает на харьковском направлении, а начальники обвиняют в поражениях друг друга, рассказывает The New York Times. Главной проблемой ВСУ остаётся нехватка солдат, что вынуждает перебрасывать войска с Донбасса и увеличивает тем самым шансы на прорыв России.
На харьковском направлении ВСУ отступают перед натиском российской армии, а украинские военачальники обвиняют в поражениях друг друга, пишет The New York Times. Военные эксперты считают, что для Украины сложилась опасная ситуация: истощённые войска уже давно жаловались на крайнюю нехватку боеприпасов, которая усугубилась из-за задержки американской помощи.
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* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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