Хотя украинские официальные лица заявляли об огромных средствах, потраченных на строительство оборонительных линий, Киев, похоже, плохо подготовился к российскому наступлению в Харьковской области, сообщает «Би-би-си». В общении с изданием один из командиров ВСУ пожаловался на то, что российские войска перешли границу, не встретив никакого сопротивления.

Несмотря на заявления украинских чиновников, Киев, похоже, плохо подготовился к российскому наступлению в Харьковской области, пишет «Би-би-си».



Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский в общении с изданием посетовал на отсутствие оборонительных линий в регионе.



«Первой линии обороны не было. Мы это видели. Русские просто вошли. Они просто вошли, без каких-либо заминированных полей», — заявил он.



Ярославский показал журналисту «Би-би-си» видео с дрона, на котором небольшие колонны российских войск просто переходят границу, не встречая сопротивления.



По его словам, украинские официальные лица утверждали, что на строительство оборонительных сооружений были потрачены огромные средства, однако, как он отметил, никаких оборонительных сооружений просто не было.



«Либо это была халатность, либо коррупция. Это не был провал. Это было предательство», — заявил командир ВСУ.



Ярославский также отметил: «Теперь из-за того, что кто-то не построил укрепления, мы снова теряем людей».