Independent: британское МВД препятствует воссоединению украинских беженцев с детьми

Британское МВД сделало условием для пребывания украинцев в стране наличие спонсора-поручителя с британским гражданством. Благотворительные организации заявили газете The Independent, что это может воспрепятствовать воссоединению украинцев с их детьми. Многие пары рассчитывали забрать своих детей лишь после того, как сами устроятся в Британии и смогут самостоятельно выступить спонсором для своего ребёнка.
Александра и Ярослав бежали в апреле 2022 года в Британию. Их дочь Анна осталась на Украине с бабушкой и дедушкой. Планировалось забрать её после того, как пара устроится в Великобритании. Но теперь, из-за изменения миграционного законодательства, «сотни украинцев будут разлучены со своими детьми», сообщает The Independent.
В прошлом прибывающий в Британию украинец должен был иметь «спонсора», которым мог бы быть и член семьи. Но после изменений «спонсорами» могут быть только граждане Британии или люди с длительным видом на жительства. «Я не знаю, как реагировать, — это очень, очень грустно и депрессивно», — говорит Александра.
«Благотворительные организации предупреждают, что изменения создали «непредвиденные последствия»и могут оставить сотни и тысячи украинцев разлучёнными со своими близкими», — констатирует газета. Лейбористская оппозиция в парламенте обвиняет консервативное правительство в двуличии. «Мы на словах говорим, как сильно мы хотим помочь Украине и украинцам, но на практике мы этого не делаем», — прокомментировал поправки МВД член палаты лордов Альф Дабс.
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