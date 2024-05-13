CNN Оригинал

CNN: на Украине признали значительное ухудшение ситуации на северном участке фронта

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украине признали, что в Харьковской области ситуация для ВСУ «значительно ухудшилась», сообщает CNN. При этом в статье отмечается, что украинские войска теряют позиции не только на этом участке фронта.
CNN: на Украине признали значительное ухудшение ситуации на северном участке фронта
AP

Украина предупреждает, что ситуация на северном участке фронта в Харьковской области «значительно ухудшилась», сообщает CNN. Это заявление прозвучало после того, как Россия заявила о захвате ещё четырёх населённых пунктов в рамках своего внезапного трансграничного наступления.

Один из украинских региональных чиновников заявил, что прогресс российских войск «незначителен». При этом он признал, что наземные боевые действия в этом районе расширяются.

Точная цель нового наступления России, которое началось рано утром в пятницу, неясна. Возможно, речь идёт о создании буферной зоны, предназначенной для уменьшения атак ВСУ на российскую территорию, или, возможно, даже о наступлении на Харьков.

Также это может быть попыткой отвлечь украинские силы от других ключевых целей России на юге, о чём в воскресенье вечером заявил Зеленский.

Между тем, как отмечается в статье, ВСУ теряют позиции не только на северном участке фронта. По данным DeepStateMap, Россия добивается дальнейших успехов на двух других ключевых участках — в районе населённых пунктов Часов Яр и Красногоровка.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
армия Владимир Зеленский Россия спецоперация России на Украине Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров