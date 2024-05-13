CNN: на Украине признали значительное ухудшение ситуации на северном участке фронта

На Украине признали, что в Харьковской области ситуация для ВСУ «значительно ухудшилась», сообщает CNN. При этом в статье отмечается, что украинские войска теряют позиции не только на этом участке фронта.
Украина предупреждает, что ситуация на северном участке фронта в Харьковской области «значительно ухудшилась», сообщает CNN. Это заявление прозвучало после того, как Россия заявила о захвате ещё четырёх населённых пунктов в рамках своего внезапного трансграничного наступления.
Один из украинских региональных чиновников заявил, что прогресс российских войск «незначителен». При этом он признал, что наземные боевые действия в этом районе расширяются.
Точная цель нового наступления России, которое началось рано утром в пятницу, неясна. Возможно, речь идёт о создании буферной зоны, предназначенной для уменьшения атак ВСУ на российскую территорию, или, возможно, даже о наступлении на Харьков.
Также это может быть попыткой отвлечь украинские силы от других ключевых целей России на юге, о чём в воскресенье вечером заявил Зеленский.
Между тем, как отмечается в статье, ВСУ теряют позиции не только на северном участке фронта. По данным DeepStateMap, Россия добивается дальнейших успехов на двух других ключевых участках — в районе населённых пунктов Часов Яр и Красногоровка.
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