Sky: Харькову угрожает падение, поскольку ВСУ не хватает оружия и солдат

00:22
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасность атаки БПЛА объявлен в Курской области.
00:14
Танюг: жена президента Сербии Тамара Вучич принимает в Белграде Елену Зеленскую
Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара принимает в Белграде жену Владимира Зеленского Елену в присутствии глав сербского и украинского МИД.
00:07
Жительница дома в Белгороде рассказала, что чудом осталась жива
Жительница дома в Белгороде, подъезд которого обрушился, чудом осталась жива — её спасло хобби.
00:04
Украинский экономист Кущ: назначение Белоусова станет плохой новостью для Киева
Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны России является плохими новостями для Киева.
23:58
Сборная Казахстана проиграла команде Словакии в третий день ЧМ по хоккею
В Чехии завершился третий игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.
23:52
«Монако» без Головина победил «Монпелье» в чемпионате Франции
«Монако» победил «Монпелье» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.
23:49
Новости о должности Сергея Шойгу заняли первые полосы иностранных СМИ
Мировые СМИ обратили внимание на новости о том, что президент России Владимир Путин решил перевести Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза, а на пост министра обороны предложил назначить Андрея Белоусова.
23:48
Дзюба опубликовал фото с Овечкиным: пузико и деревяшка вместе
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал совместное фото с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
23:39
«Аталанта» с Миранчуком победила «Рому» в Серии А
«Аталанта» победила «Рому» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
23:35
Тело 13-го погибшего достали из-под завалов в Белгороде
Спасатели извлекли тело 13-го погибшего из-под завалов в Белгороде, где обрушился подъезд десятиэтажного дома после удара ВСУ.
23:24
МВД Франции за неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что МВД страны за неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня.
23:16
Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Гитанас Науседа лидирует на выборах президента Литвы, он набирает 49,63% после обработки данных с более половины участков.
23:12
Кузнецов — о матчах серии с «Рейнджерс»: собачья драка за миску с едой
Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов поделился мнением о решающих матчах серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс».
23:07
Гладков: меры наказания врагов, бьющих по мирным, уже принимаются
Сейчас уже принимаются меры для того, чтобы враги, наносящие удары по мирным гражданам в Белгороде, понесли заслуженное наказание, сообщил во время общения с гражданами губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
23:05
ТЦ и рынки не будут работать 13 мая в обстрелянном ВСУ районе Белгорода
Торговые центры и рынки не будут работать в понедельник, 13 мая, в обстрелянном ВСУ районе Харьковская гора в Белгороде.
22:59
Союз староверов: Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде
Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования семьям погибших в жилом доме в Белгороде, он осуждает обстрел мирных граждан, сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий с ним связь.
22:56
В Харькове слышны взрывы
О взрывах в Харькове сообщают местные паблики.
22:55
ПАОК с Оздоевым победил «Олимпиакос» в чемпионате Греции
ПАОК одержал победу над «Олимпиакосом» в матче плей-офф чемпионата Греции.
22:49
Песков: бюджет Министерства обороны приближается к уровню середины 80-х годов
Бюджет Министерства обороны России и силового блока приближается к уровню середины 80-х годов, это не критично, но очень важно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
22:41
В Совфеде раскритиковали идею олимпийского перемирия
Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов высказался об идее олимпийского перемирия.
22:37
МЧС: на месте обрушения подъезда в Белгороде найден 12-й погибший
Спасатели нашли ещё одного погибшего под завалами на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, число жертв достигло 12.
22:32
Песков: Кремль сообщит позднее, где продолжит работу Николай Патрушев
Кремль сообщит позднее о том, чем будет заниматься Николай Патрушев, освобождённый от должности секретаря Совета безопасности России.
22:25
«Байер» разгромил «Бохум» в Бундеслиге и продлил беспроигрышную серию до 50 матчей
«Байер» победил «Бохум» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
22:25
В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
22:16
Песков: Путин принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек
Президент Владимир Путин принял решение, чтобы Министерство обороны России возглавил гражданский человек, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
22:11
Песков: Герасимов продолжит работу на посту начальника Генштаба ВС России
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту, изменений не предусматривается.
22:11
Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума ставит перед кандидатом на пост министра спорта Михаилом Дегтярёвым задачу реформирования министерства.
22:03
Число погибших при обрушении в Белгороде возросло до 11
Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли тела ещё троих погибших, в том числе двоих детей, сообщает МЧС России.
22:00
Песков — о Белоусове: важно вписать экономику силового блока в экономику страны
Президент Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны гражданского человека Андрея Белоусова, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».
21:55
Морено назвал заслуженной победу «Сочи» над «Пари НН» в РПЛ
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу над «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ.
21:52
Гладков: три человека погибли, ещё пять пострадали при новом обстреле Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что трое мирных жителей погибли, пятеро пострадали в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
21:49
Песков: Шойгу в Совбезе будет курировать работу федеральной службы по ВТС
Сергей Шойгу, назначенный на пост секретаря Совбеза России, будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.
21:41
Илич: «Сочи» наказал «Пари НН» за каждую ошибку
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.
21:36
Путин предложил назначить Линца главой управления спецпрограмм президента
Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Линца на должность главы управления спецпрограмм президента.
21:35
Путин назначил Шойгу секретарём Совета безопасности России
Президент Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России.
21:34
Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности России
Президент Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности России в связи с его переходом на другую работу.
21:33
Путин предложил переназначить Нарышкина на должность директора СВР
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки.
21:30
Путин предложил переназначить Золотова главой Росгвардии
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Виктора Золотова главой Росгвардии.
21:29
Путин предложил назначить на пост главы Счётной палаты Бориса Ковальчука
Президент Владимир Путин предложил назначить на пост главы Счётной палаты РФ Бориса Ковальчука.
21:28
Путин предложил назначить Кочнева на должность директора ФСО
Президент России Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Кочнева на должность директора Федеральной службы охраны.
21:25
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Куренкова главой МЧС.
21:23
Путин предложил сохранить за Лавровым пост министра иностранных дел
Президент Владимир Путин предложил назначить на должность министра иностранных дел Сергея Лаврова.
21:23
Россиянка Калинская проиграла украинке Свитолиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.
21:22
Путин предложил переназначить Бортникова главой ФСБ России
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Александра Бортникова главой ФСБ.
21:16
Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны России
Президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал должность первого вице-премьера, на пост министра обороны Российской Федерации.
21:11
Сенатор Кастюкевич: киевские негодяи ответят за удар по кварталам Белгорода
Киевский режим ответит за массированный удар по жилым кварталам Белгорода, заявил российский сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он подчеркнул, что ракетная опасность объявлялась при разборе завалов. Как считает парламентарий, «это почерк киевских негодяев».
21:10
«Сочи» сохранил шансы остаться в РПЛ по итогам сезона
«Сочи» сохраняет математические шансы на сохранение места в чемпионате России по футболу.
21:05
В Берлине назвали чрезвычайно опасной идею сбивать ракеты России силами НАТО
Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал безответственными и чрезвычайно опасными предложения немецких парламентариев отражать российские авиаудары над Украиной силами НАТО.
21:02
Минобороны: ВСУ снова попытались ударить по Белгороду из РСЗО «Ольха» и Vampire
Войска России в период с 19:50 до 20:40 мск пресекли ещё одну попытку украинских военных нанести удар по жилым кварталам Белгорода из реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire.
20:53
Участник разбора завалов в Белгороде рассказал о ситуации на месте трагедии
Координатор молодёжного крыла белгородского Народного фронта Илья Долженков рассказал RT, как вместе с другими участниками разбирал завалы после обрушения части дома из-за удара ВСУ.