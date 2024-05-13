Существует серьёзная вероятность, что Харьков может быть взят под контроль российскими войсками, заявила редактор Sky News Дебора Хейнс. По её словам, в результате наступления армии Киева, которая уже испытывает дефицит оружия и личного состава, придётся ещё больше рассредотачивать свои силы.

Учитывая проблемы украинской армии, Харьков может быть взят российскими войсками. Об этом в эфире Sky News рассказала редактор британского телеканала по вопросам обороны Дебора Хейнс.

В настоящий момент бои продолжаются вблизи северо-восточной границы Харьковской области. Москва уже заявила, что её войска заняли пять приграничных деревень и, по данным Киева, пытаются расширить контроль над территориями.

Украинские военные и эксперты настаивают, что повода для беспокойства нет. Но, по словам Хейнс, российское наступление приведёт к растягиванию сил ВСУ, «которые и без того уступают по вооружению и недостаточно укомплектованы».

«Существуют реальные опасения, что, если Украина не сможет отразить это наступление... Россия может снова угрожать этому ключевому городу Харькову», — подчеркнула журналистка.