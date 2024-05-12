Нуланд: от ослабления роли США в НАТО в первую очередь пострадает Америка

14:26
Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить Силуанова главой Минфина
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов.
14:23
Карпов: Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита» после матча с ЦСКА
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев посетил раздевалку команды после поражения от ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:21
В Белгороде проводится эвакуация в ПВР
Жителей Белгорода эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР) на фоне обрушения части жилого дома после обстрела ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
14:19
В Белгороде по тревоге подняли участников территориальной самообороны
В Белгородской области подняты по тревоге участники территориальной самообороны, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
14:17
Гладков: по предварительной информации, при атаке ВСУ пострадали 19 человек
По предварительной информации, при атаке ВСУ по Белгороду пострадали 19 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
14:09
В IIHF объяснили, почему на стадионы ЧМ нельзя приносить флаги России и Белоруссии
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил, почему на чемпионате мира в Чехии болельщикам нельзя приходить на матчи с флагами России и Белоруссии.
14:06
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности.
14:04
МЧС: три спасателя пострадали при повторном обрушении в Белгороде
Три спасателя пострадали при ещё одном обрушении части дома в Белгороде, сообщает МЧС России.
14:02
В Башкирии семья отравилась угарным газом
В Башкирии 63-летняя женщина и двое детей шести и семи лет отравились угарным газом.
13:58
Куренков получает оперативные доклады с места ЧП в Белгороде
Исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Куренков получает оперативные доклады с места проведения поисково-спасательной операции в Белгороде.
13:52
Глава МИД Британии: продвижение российских войск на Украине чрезвычайно опасно
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал продвижение российских войск в Харьковской области чрезвычайно опасным.
13:52
Дегтярёв прибыл в Госдуму на заседание комитета физической культуры и спорта
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл на заседание комитета по физической культуре и спорту, где будет рекомендован на пост министра спорта РФ.
13:50
Воробьёв: Подмосковье готово оказать любую поддержку Белгороду
Подмосковье готово оказать любую поддержку Белгороду на фоне обстрела жилого района города, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
13:41
Суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля
Суд в Санкт-Петербурге отправил водителя упавшего в Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова под стражу до 9 июля.
13:39
Личка до игры с «Балтикой» не знал о потере очков «Зенита» и «Краснодара»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что до матча с «Балтикой» не знал о поражениях «Зенита» и «Краснодара» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:38
В Саратове десять человек доставили в полицию после драки подростков
В Саратове произошла массовая драка подростков, в отдел полиции доставлены десять человек.
13:31
Ударом ВС России в Днепропетровской области уничтожены четыре вертолёта Ми-24
Войска России уничтожили в районе Манвеловки в Днепропетровской области Украины четыре вертолёта Ми-24, поражён один вертолёт Ми-8, сообщает Министерство обороны.
13:28
МО: силы ПВО за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29
Средства ПВО за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29, перехватили 36 беспилотников и восемь ракет «Точка-У».
13:23
Потери украинских войск в ДНР составили до 620 военнослужащих
Подразделения Южной группировки войск отразили две атаки украинских штурмовиков, потери ВСУ за сутки в ДНР составили до 620 военнослужащих, заявили в Минобороны России.
13:23
Захарова: удары по мирным жителям стали почерком группировки Зеленского
Теракт в Белгороде стал ещё одним кровавым звеном в цепочке преступлений киевского режима, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
13:23
Винер: Кабаева перевернула весь ход развития художественной гимнастики
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поздравила олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву с днём рождения.
13:20
МО: подразделения группировки войск «Центр» уничтожили два танка ВСУ
Действиями подразделений группировки войск «Центр» уничтожены два танка противника, в том числе Abrams.
13:17
Войска России освободили в Харьковской области ещё четыре населённых пункта
Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.
13:15
Чернышенко: в России пересмотрят структуру приёма в вузы
Структуру приёма в российские вузы планируется пересмотреть, сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.
13:12
Мурашко: при обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 человек
При обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 человек, заявил исполняющий обязанности главы Минздрава России Михаил Мурашко.
13:10
«Реалу» вручили чемпионский кубок Примеры на закрытой церемонии
Мадридский «Реал» получил кубок за победу в испанской Примере в сезоне-2023/24.
13:10
Мурашко направил в Белгород бригады медработников после обрушения в доме
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко поручил направить в Белгород бригады медицинских работников из Москвы и федеральных центров для помощи пострадавшим после обрушения подъезда жилого дома, которое произошло в результате удара ВСУ.
13:09
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили около 12:30 мск украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
13:04
Бастрыкин направил в Белгород криминалистов и экспертов центрального аппарата СК
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Белгород криминалистов и экспертов центрального аппарата СК для помощи в работе на месте обрушения подъезда жилого дома после удара ВСУ.
13:03
Голикова анонсировала снижение числа женщин репродуктивного возраста в России
Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова призвала принять меры, чтобы переломить установки на рождение первых детей в более позднем возрасте.
12:59
Голикова: суммарный коэффициент рождаемости в 41 регионе ниже общероссийского
По итогам 2023 года выяснилось, что в 41 регионе суммарный коэффициент рождаемости ниже общероссийского, заявила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.
12:52
СЭ: женская сборная Северной Кореи по футболу летом может приехать в Россию
Женская сборная Северной Кореи по футболу может провести игры с национальной командой России.
12:52
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
12:50
Повторное обрушение произошло на месте спасательных работ в Белгороде
Во время спасательных работ на месте обвала подъезда дома в Белгороде произошло повторное обрушение, сообщает МЧС России.
12:49
Новак анонсировал запуск нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» будет запущен в ближайшее время, сообщил кандидат на должность вице-премьера России Александр Новак.
12:43
В Петербурге подростка госпитализировали после посещения стоматолога
В Приморском районе Санкт-Петербурга восьмикласснику стало плохо во время посещения стоматолога.
12:43
Минобороны: фрагменты сбитой ракеты ВСУ «Точка-У» попали в дом в Белгороде
Украинские войска нанесли удары по жилым кварталам Белгорода из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire, сообщает Министерство обороны России. В ходе отражения атаки сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.
12:39
ТАСС: в Белгороде обрушилась крыша дома, под завал попали спасатели
В Белгороде обрушилась крыша многоквартирного дома, под завал попали несколько спасателей.
12:37
МЧС: из-под завалов в Белгороде спасли 12 человек
При обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде удалось спасти 12 человек, среди них два ребёнка, сообщили в МЧС.
12:36
Sport.es: «Барселона» летом может расстаться с Левандовски
Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски в скором времени может покинуть клуб.
12:35
СК возбудил дело о теракте после обрушения дома в Белгороде из-за удара ВСУ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по многоэтажному дому в Белгороде, в котором после этого обрушилось десять этажей подъезда.
12:32
МИД: в Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Суриков
В Мапуту скоропостижно скончался посол России в Мозамбике Александр Суриков, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
12:28
Сёмин: у «Динамо» есть всё для того, чтобы стать чемпионом
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о шансах «Динамо» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги в сезоне-2023/24.
12:26
Аксёнов выразил соболезнования близким погибших при обстреле Белгорода
Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования близким погибших при обстреле Белгорода.
12:22
В городе Шебекине в Белгородской области объявлена ракетная опасность
В городе Шебекине в Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщает региональное управление МЧС.
12:18
Миронов: СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина
Фракция «Справедливая Россия — За правду» воздержится от голосования по кандидатуре Марата Хуснуллина на пост вице-премьера.
12:15
ТАСС: из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде извлекли ребёнка
Из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде извлекли ребёнка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
12:15
Губернатор Гладков прибыл на место обрушения дома в Белгороде
Губернатор Вячеслав Гладков прибыл на место обрушения подъезда десятиэтажного дома в Белгороде. Как сообщает ТАСС, глава региона помогает разгребать завалы.
12:11
В Киевской области мужчина бросил гранату в полицейского
В городе Бровары Киевской области мужчина бросил гранату и ранил пытавшегося задержать его полицейского.
12:11
Володин: Госдума пригласила бизнесменов к обсуждению состава нового кабмина
Госдума приглашает бизнесменов и руководителей профсоюзов к обсуждению нового состава российского кабмина, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.