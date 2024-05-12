Нуланд: от ослабления роли США в НАТО в первую очередь пострадает Америка

От ослабления роли США в НАТО прежде всего пострадает сама Америка, заявила экс-замглавы Госдепа Виктория Нуланд в интервью Politico. В частности, она отметила, что это серьёзно сократит влияние Соединённых Штатов во всём мире.

Если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США и выведет страну из НАТО или как минимум ослабит роль Вашингтона в альянсе, то от этого в первую очередь пострадает Америка, заявила в интервью Politico экс-замглавы Госдепа Виктория Нуланд.



«В первую очередь будет страдать Америка. Поскольку, если взглянуть на каждый из вызовов, с которыми мы сталкиваемся во всём мире, то даже несмотря на то, что мы берём на себя перед Европой обязательства по обеспечению безопасности, однако именно европейские страны внесли больший вклад в Украину — в плане безопасности, экономики и прочего», — заявила Нуланд.



По её словам, если США не будут «частью этой семьи», то американское влияние в мире серьёзно сократится.