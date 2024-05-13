Sky News: в Харькове пожаловались, что успехам России способствовала неторопливость Запада

22:37
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде
Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе.
22:37
Белый дом: США добиваются от союзников передачи ВСУ дополнительных ЗРК Patriot
США пытаются добиться от своих союзников передачи ВСУ дополнительных ЗРК Patriot.
22:29
Чинквини: Моуринью мог бы сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»
Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини высказал мнение, что Жозе Моуринью мог бы сменить Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».
22:25
В результате пожара на теплоходе «М.В. Ломоносов» никто не пострадал
Пострадавших при пожаре на теплоходе «М.В. Ломоносов» в Архангельской области нет, сообщили в областном Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты.
22:22
Премьер-министр Дании: истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца
Дания поставит истребители F-16 Украине в течение месяца.
22:15
В ФХР назвали несправедливой ситуацию с санкциями по делу вратаря Федотова
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался о санкциях Международной федерации хоккея (IIHF) по делу голкипера Ивана Федотова.
22:14
Белый дом: США вскоре объявят о выделении нового пакета помощи для Украины
Соединённые Штаты в ближайшие дни объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины.
22:07
Белый дом: США не поставят Израилю ряд видов оружия в случае вторжения в Рафах
США не поставят Израилю определённые виды наступательных вооружений, если ЦАХАЛ начнёт наземную операцию в Рафахе на юге сектора Газа.
22:06
МЧС: на теплоходе «М.В. Ломоносов» в Архангельской области произошёл пожар
Площадь пожара на теплоходе «М.В. Ломоносов» превышает 900 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.
22:03
Агент Тикнизяна: Наир действительно хочет попробовать свои силы в Европе
Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о будущем своего клиента.
21:52
Госдеп США: армия России предпримет шаги для продвижения на Харьков
В Вашингтоне ожидают, что Вооружённые силы России могут предпринять шаги для продвижения на Харьковском направлении.
21:51
Гусев стал MVP регулярного сезона КХЛ во второй раз в карьере
Нападающий «Динамо» Никита Гусев стал самым ценном игроком по итогам сезона-2023/24.
21:47
Премьер Финляндии заявил о критической ситуации на Украине
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о критической ситуации на Украине и призвал усилить поставки военной помощи Киеву.
21:43
Конгресс США пригрозил Грузии санкциями за принятие закона об иноагентах
Группа членов палаты представителей конгресса США от обеих партий намерена ввести санкции в отношении Грузии за принятие закона об иноагентах.
21:36
В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
21:34
Бирюков — обладатель приза «За верность хоккею» имени Гимаева
Экс-защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков был удостоен награды «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева.
21:33
В Киевской области объявлена воздушная тревога
Сигнал «Воздушная тревога» звучит в Киевской области Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
21:25
В Иванове женщина с ребёнком упали в шахту грузового подъёмника
Женщина с ребёнком упали в шахту грузового подъёмника в административном здании в Иванове.
21:23
Шольц: решение о поставке ВСУ ещё одной системы ПВО Patriot было трудным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что решение о поставке Киеву третьей системы ПВО Patriot далось Берлину с трудом.
21:21
Разина признали лучшим тренером сезона КХЛ
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин стал лучшим наставником по итогам текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:10
Welt: H&K намерен произвести для ВСУ автоматы и пулемёты под калибр СССР
Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler & Koch намерен произвести и поставить на Украину автоматы и пулемёты, которые можно использовать с патронами «советского» калибра.
21:10
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в разжигании приднестровского конфликта
Молдавское правительство разжигает приднестровский конфликт.
21:10
Захарян не попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Барселоной»
«Реал Сосьедад» опубликовал стартовый состав на матч 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».
21:00
Тарасова — об участии Валиевой в шоу: не боюсь, что ей продлят дисквалификацию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об участии в шоу Татьяны Навки фигуристки Камилы Валиевой.
21:00
Пропалестинские активисты распылили краску на здание Манчестерского университета
Пропалестинские активисты распылили красную краску на здание Манчестерского университета в знак протеста против связей учебного заведения с Израилем.
20:58
Лавров встретился с зампредседателя президентского совета Ливии и и. о. главы МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу в Москве с заместителем председателя президентского совета Ливии Абдуллой аль-Лафи и исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства страны Тахером аль-Бауром.
20:46
МО: силы ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО около 19:30 мск уничтожили два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области.
20:44
Глава КХЛ: вопрос лимита на легионеров будем обсуждать с новым министром спорта
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о вопросе относительно лимита на легионеров в лиге.
20:40
РТУ МИРЭА перевели на дистанционный формат обучения
Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) до 24 мая переведён на дистанционный формат обучения из-за случая заболевания корью.
20:38
Вучич заявил о скором возвращении посла Сербии в Киев
Сербский посол скоро вернётся в Киев.
20:33
Голкипера «Локомотива» Исаева признали лучшим вратарём сезона-2023/24 в КХЛ
Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев стал лучшим голкипером по итогам сезона-2023/24.
20:27
ВВС Израиля атаковали пусковые установки «Хезболлы»
На юге Ливана в районе Айта аш-Шаб израильские истребители поразили две пусковые установки, принадлежавшие шиитскому движению «Хезболла».
20:25
Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, что на данный момент не готов возглавить «Спартак».
20:24
Экс-глава Всемирного банка предрёк США финансовую катастрофу из-за госдолга
Экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предрёк США финансовую катастрофу в 2025 году из-за большого госдолга.
20:14
Задоров оштрафован на $5 тысяч за удар клюшкой в спину капитана «Эдмонтона»
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров получил штраф в размере $5 тыс.
20:13
Суд отправил в СИЗО представителя компании, автобус которой упал в Мойку
В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил в СИЗО начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал с пассажирами в Мойку.
20:11
РКН направил TikTok требование предоставить данные о соблюдении законодательства
Роскомнадзор направил TikTok требование предоставить информацию о соблюдении российского законодательства.
20:05
В Газе погиб сотрудник ООН
Сотрудник департамента охраны и безопасности ООН погиб в результате удара по их автомобилю в секторе Газа, ещё один человек получил ранение.
20:02
«РБ Спорт»: экс-тренер «Краснодара» Ивич может возглавить «Фенербахче»
Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может продолжить работу в «Фенербахче».
20:01
Премьер-министр Грузии исключил вероятность организации «майдана» в стране
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе отрицает, что в стране может произойти «майдан» по украинскому сценарию.
19:57
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с «Тулузой»
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи подрались перед матчем с «Тулузой».
19:52
ЦСКА подаст апелляцию в CAS на решение IIHF о санкциях по делу Федотова
Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что армейский клуб планирует подать апелляцию в Спортивно-арбитражный суд в Лозанне (CAS) касательно решения Международной федерации хоккея (IIHF) о санкциях по делу вратаря Ивана Федотова.
19:52
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения блокадницы её родственником
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения блокадницы её родственником.
19:51
Женщина получила ранения после взрыва в посёлке Днепряны Херсонской области
Женщина из посёлка Днепряны Херсонской области получила ранения после детонации взрывоопасного предмета.
19:42
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече помощнику госсекретаря США
Основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили не будет встречаться с помощником госсекретаря США Джеймсом О’Брайеном, который прилетит в Тбилиси 14 мая.
19:40
Песков: Шойгу будет куратором ФСВТС России
Сергей Шойгу будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, но не её руководителем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
19:39
Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Навки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала об участии фигуристки Камилы Валиевой в её шоу.
19:39
Советник Ролл: Эстония рассматривает возможность отправки войск на запад Украины
Правительство Эстонии изучает возможную отправку войск на запад Украины.
19:34
Сенатор из США сравнил конфликт в Газе с бомбардировками Японии
Представитель республиканской партии в сенате конгресса США Линдси Грэм* сравнил методы ведения боевых действий Израиля против ХАМАС с американскими атомными бомбардировками Японии во время Второй мировой войны.
19:26
МВД: экс-командующий ВМС Украины Воронченко объявлен в розыск
Экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявлен в розыск.