Российская армия продвигается вперёд в Харьковской области, потому что западная помощь слишком долго идёт до ВСУ, заявил губернатор региона Олег Синегубов. Он также заверил телеканал, что «полностью контролирует ситуацию», несмотря на усиливающееся наступление армии Москвы.

Российским войскам удалось продвинуться на северо-востоке Украины из-за задержек с поставками западного оружия. С таким утверждением в интервью Sky News выступил глава Харьковской области Олег Синегубов.

Губернатор отверг критику некоторых командиров ВСУ о том, что власти региона не позаботились о создании фортификационных сооружений. Он также заверил телеканал, что ситуация находится «под полным контролем».

Но вместе с тем чиновник подтвердил, что российское наступление усиливается. «По сути, линия фронта расширяется, поскольку противник наступает с нескольких позиций», — заявил Sky News Синегубов.

Он также признал, что задержка помощи от США и их союзников сделали Украину «уязвимой». «Это чувствуем мы и наши солдаты на поле боя. Мы уже практически полгода ведём оборонительную операцию, ожидая новых поставок. И конечно, противник превосходит нас по вооружениям — не по качеству, а по количеству», — посетовал губернатор.