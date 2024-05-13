La Croix: Украина не получит карт-бланш — Минфин Франции потребовал сократить расходы

Макрон заявил о безграничной поддержке Киева, однако Министерство финансов Франции требует сократить расходы других ведомств, рассказывает La Croix. Правительство не готово к увеличению налогов или пересмотру бюджета ради Украины, и пока обещания расходятся с делами.

Помощь Украине стала одной из важнейших тем кампании перед выборами в Европарламент, пишет La Croix. Макрон заявил о безграничной поддержке Киева и о возможной отправке войск, однако сейчас такой шаг кажется маловероятным. О нём не говорится во франко-украинском договоре о безопасности, который прежде всего закрепляет обязательство Франции в 2024 году выделить дополнительно до €3 млрд.

По сравнению с €57 млрд американской помощи это капля в море, однако Минфин Франции потребовал от министерств сократить расходы на €10 млрд в этом году и €20 млрд в следующем. В ведомстве подчёркивают, что Украина не получит карт-бланш, и ради неё не станут увеличивать налоги или расширять бюджет. Выделенную сумму распределят между кредитами, кредитными гарантиями и прямой помощью в виде подготовки украинских солдат и переброски устаревшего вооружения.

При этом большинство экспертов уверено, что Франции придётся увеличить объём предназначенных для Киева кредитов. Вице-председатель комиссии по обороне Жан-Луи Тьерио считает, что переход российскими войсками Днепра обойдётся гораздо дороже, чем любая выделенная сумма.

Научный сотрудник Французского института международных отношений (IFRI) Лео Периа-Пенье называет Россию «намного более прямой и экзистенциальной угрозой, чем терроризм или Китай». По его словам, помогая Украине, Франция пытается выиграть время для подготовки своего вооружения, однако пока слова о поддержке расходятся с делами.