La Tribune: глава сената Франции обвинил Макрона в отрицании реальности

17:52
МЧС России показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде
МЧС России показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде, где в результате удара ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома.
17:51
Аксёнов сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник в районе Симферополя
В районе Симферополя силами ПВО сбит БПЛА, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
17:48
Гладков: 20 человек пострадали при обрушении подъезда дома в Белгороде
По предварительной информации, в результате обстрела ВСУ в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
17:45
В Харькове вновь произошёл взрыв
Ещё один взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины.
17:44
Дегтярёв: мы хотим, чтобы внутренние соревнования обгоняли международные
Губернатор Хабаровского края и кандидат на должность министра спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о развитии внутрироссийских соревнований.
17:43
В Белгороде из-под завалов спасли мужчину, он передан врачам
В Белгороде из-под завалов после обрушения подъезда спасли мужчину, его передали врачам.
17:43
В США умер мужчина, которому пересадили почку свиньи
В США умер мужчина, которому пересадили генетически модифицированную почку свиньи.
17:36
В Госдуме 20 мая начнётся публичное обсуждение налоговой реформы
В Госдуме 20 мая начнётся публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России.
17:35
Песков назвал варварской атаку украинских войск на жилой дом в Белгороде
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку украинских войск на жилые кварталы Белгорода.
17:31
Politika: Косово с 13 мая полностью переходит на операции в евро
Власти непризнанного Косова объявили о завершении переходного периода для использования сербских динаров и полном переходе с 13 мая на операции в евро.
17:30
Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде
Президент Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по ситуации с обрушением подъезда дома в Белгороде. Глава государства дал ряд поручений.
17:29
Джокович проиграл 32-й ракетке мира в третьем круге «Мастерса» в Риме
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл 32-й ракетке Алехандро Табило из Чили в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме.
17:27
Гладков: на подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей
Над Белгородским районом сработали средства ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
17:22
Из-под завалов в Белгороде достали двоих погибших
Из-под завалов в Белгороде достали двоих погибших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас устанавливаются их личности.
17:19
Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей
Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей города после якобы массовых жертв в результате обрушения дома.
17:16
ТАСС: в Харьковской области частично уничтожена БТГ из боевиков «Кракена» и РДК
На Харьковском направлении в ходе боёв частично уничтожена батальонная тактическая группа (БТГ) ВСУ, собранная из украинских военнослужащих, а также боевиков «Кракена» и РДК*, сообщили ТАСС в силовых структурах.
17:15
Деограсия заявил, что у «Оренбурга» не получился матч с «Локомотивом»
Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ.
17:11
Все комитеты ГД поддержали предложенные кандидатуры членов кабмина
Все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
17:07
В ООН на фоне обстрела Белгорода осудили атаки на гражданскую инфраструктуру
ООН выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак в связи с атакой ВСУ на Белгород.
17:05
После обрушения подъезда дома в Белгороде не могут найти школьницу и её бабушку
После обрушения подъезда дома в Белгороде не могут найти школьницу и её бабушку. Как рассказала Ruptly преподаватель местной школы Людмила, девочка Аврора ночевала у бабушки, которая живёт в этом доме.
17:03
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 20 млн рублей
В Санкт-Петербурге пенсионерка продала свою квартиру и перевела мошенникам 20 млн рублей.
17:01
ТАСС: ВСУ наносили ракетный удар по Белгороду из района Казачей Лопани
Войска Украины запустили ракету по Белгороду, по предварительным данным, из района Казачей Лопани в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
17:00
Галактионов: «Локомотив» ставит задачу бороться за тройку
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура РПЛ.
16:46
Хачанов победил Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме.
16:44
Россия требует от ОБСЕ жёстко осудить террористический удар ВСУ по Белгороду
Россия требует от ОБСЕ жёстко осудить террористическую атаку ВСУ на мирные кварталы Белгорода 12 мая.
16:41
Постпредство при ОБСЕ: атака на Белгород совершена с применением вооружений НАТО
Атака ВСУ на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО, сообщили в постпредстве России при ОБСЕ.
16:37
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов калибра 155 мм.
16:36
СК: водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно регистрировал иностранцев
Следственный комитет выяснил, что водитель автобуса, упавшего в Мойку в Санкт-Петербурге, фиктивно поставил на учёт в своей квартире не менее десяти иностранцев. По данным следователей, он сделал это в феврале — марте текущего года за денежное вознаграждение.
16:30
Сальдо: обстрел Белгорода связан с поражениями ВСУ на фронте
Массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ связан с поражениями украинской армии на фронте. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
16:29
Участник Олимпийских игр триатлонист Сысоев погиб в ДТП
Российский триатлонист Игорь Сысоев погиб в ДТП в Краснодарском крае.
16:23
РИА Новости: в Белгороде на фоне ракетной опасности слышны взрывы
В Белгороде на фоне объявления ракетной опасности слышны громкие взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в городе.
16:22
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Харькове
В Харькове произошли взрывы.
16:17
МИД: Египет присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН
Власти Египта приняли решение присоединиться к поданному ЮАР в Международный суд ООН иску против Израиля.
16:16
Спасатели вновь прервали поисковые работы в Белгороде из-за ракетной опасности
Спасатели вновь вынужденно прервали поисковые работы на месте обрушения в Белгороде из-за того, что в городе в третий раз объявлен сигнал «ракетная опасность».
16:13
Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярёва на пост министра спорта
Депутат Амир Хамитов сообщил, что комитет Госдумы рекомендовал утвердить Михаила Дегтярёва на пост главы Минспорта.
16:08
Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации для украинских войск
Для украинских войск на фронте сложилась обострённая ситуация, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский.
16:07
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
16:03
Мурашко: более 430 психологов и психотерапевтов оказывают помощь участникам СВО
Более 430 психологов и психотерапевтов оказывают помощь участникам специальной военной операции.
15:58
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ
«Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:57
Слуцкий второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером апреля в чемпионате Китая.
15:51
Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории
Рекомендованный Госдумой на пост министра просвещения России Сергей Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории для 5—9-х классов.
15:47
Москалькова призвала мир осудить акты терроризма на фоне обстрела Белгорода
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить терроризм против гражданского населения на фоне обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
15:43
У пострадавших при обрушении дома в Белгороде спасателей диагностировали переломы
У спасателей, пострадавших при повторном обрушении жилой многоэтажки в Белгороде, диагностированы переломы.
15:42
Le Parisien: ПСЖ не планирует чествовать Мбаппе в его последней домашней игре за клуб
Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует проводить чествование нападающего Килиана Мбаппе в последнем матче на домашнем стадионе «Парк де Пренс».
15:34
RT: в рухнувшем подъезде дома в Белгороде периодически начинаются возгорания
В рухнувшем подъезде дома в Белгороде периодически начинаются возгорания, на месте работают пожарные. Об этом RT рассказала жительница соседнего дома.
15:30
В парке Победы начался автопробег «Офицеры России — дорогами памяти»
В парке Победы 12 мая стартовал традиционный автопробег «Офицеры России — дорогами памяти», приуроченный к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
15:28
Комитет ГД рекомендовал утвердить Шадаева на пост главы Минцифры
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Максута Шадаева на пост главы Минцифры.
15:25
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах на Украине прозвучал взрыв.
15:24
Поединок между Нагибиным и Ялымовым признан несостоявшимся из-за судейской ошибки
Судейский комитет Федерации кикбоксинга России профессионального направления во главе с Эдгаром Сааряном пересмотрел поединок между Тимуром Нагибиным и Андреем Ялымовым.
15:17
Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.