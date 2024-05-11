Le Parisien: Макрон «всей душой надеется», что Франции не придётся вступать в войну за Украину

В своём видео, опубликованном в субботу в социальной сети Х, президент Франции заявил, что «хочет успокоить» своих граждан: на сегодняшний день его страна не собирается вступать в войну. Однако, как отмечает Le Parisien, Макрон вновь не исключил такой возможности, при этом подчеркнув, что для Европы это крайне опасно: по его словам, у них недостаточно средств, чтобы защититься.

В субботу Эммануэль Макрон опубликовал 16-минутное видео на своей странице в Х, в котором ответил на насущные вопросы французов. Как сообщает Le Parisien, глава государства подробно остановился на украинском конфликте, в очередной раз заявив, что вмешательства Запада исключать нельзя, — однако отметил, что «всей душой надеется» на то, что это не понадобится.

«Нет, мы не собираемся вступать в войну, хочу вас успокоить», — заявил президент. Он призвал Запад оказывать больше помощи украинцам, при этом подчеркнув, что, если в какой-то момент «русские зайдут слишком далеко», европейцы «должны быть готовы действовать, чтобы остановить их».

Кроме того, рассуждая о военных возможностях Европы, Макрон указал на недостаток вооружений Европы, из-за чего она «находится в опасности в военном и геополитическом плане». «Если смотреть на вещи объективно, то у нас, европейцев, недостаточно средств, чтобы защитить себя», — признаёт президент.