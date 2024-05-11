DB: Россия продолжает закупать западные компоненты для своей военной техники, обходя санкции

Несмотря на многочисленные запреты, наложенные Западом за два года конфликта на Украине, Россия по-прежнему использует западные детали в своей военной технике, сообщает The Daily Beast. Так, с 2021 года Москва увеличила импорт компонентов западного производства, в некоторых случаях более чем на 500%. В этом ей помогают третьи страны, которые закупают детали у Запада, а затем перепродают их России.

Спустя два года конфликта на Украине в российских военных самолётах по-прежнему присутствуют компоненты сотен иностранных компаний, от американских и европейских до японских. Более того, даже в условиях санкций и экспортного контроля Россия с 2021 года увеличила импорт компонентов западного производства, в некоторых случаях более чем на 500%. Только в 2023 году Россия импортировала компонентов, связанных с производством самолётов, на сумму более $4 млрд. Об этом сообщает The Daily Beast, ссылаясь на исследование украинской некоммерческой независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).

В подавляющем большинстве случаев сами производители не знают, что их компоненты направляются в Россию. В докладе НАКО отмечается «тревожная тенденция к быстрому и довольно внезапному росту экспорта в страны Центральной Азии, граничащие с Российской Федерацией». Чтобы обойти санкции, большое количество компаний-посредников в таких странах, как Армения, Казахстан и Узбекистан, покупают западные компоненты, а затем переправляют их в Россию.

Однако, как отмечает издание, довольно часто «проблема выходит за рамки российских самолётов»: по данным исследования, западные компоненты зачастую присутствуют и в российском оружии, например, в беспилотниках и ракетах.