Reuters: экспорт нефтепродуктов из России в Сингапур в мае достигнет рекордных показателей

По мнению аналитиков, в этом месяце экспорт российской нафты в Сингапур достигнет самого высокого уровня в этом году и составит более 400 тыс. тонн, пишет Reuters. Такой стремительный рост вызван прекращением атак украинских беспилотников, после которых российские НПЗ довольно быстро восстановились и наладили экспорт.

По оценкам трейдеров и аналитиков, в мае российский экспорт нафты в Сингапур достигнет максимального уровня в этом году. Как сообщает Reuters, это связано с тем, что российские нефтеперерабатывающие заводы активно восстанавливаются после атак украинских беспилотников — и эта тенденция будет сохраняться по мере увеличения мощностей НПЗ.

Как утверждает LSEG Research, импорт Сингапуром российской нафты, ключевого ингредиента для производства нефтехимических продуктов, вырастет в мае примерно до 415 тыс. тонн, в то время как консалтинговая компания FGE ожидает рост почти до 500 тыс. тонн.

Ориентированный на экспорт туапсинский НПЗ «Роснефти», один из крупнейших на юге России, возобновил переработку нефти в начале этого месяца после атак украинских дронов в январе 2024 года. Ожидается, что в мае его загрузка вырастет примерно на 16%, поскольку НПЗ возобновляет экспорт, а спрос на нафту сейчас достигает максимальных значений в преддверии пикового сезона спроса на бензин летом.