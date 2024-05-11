Reuters: экспорт нефтепродуктов из России в Сингапур в мае достигнет рекордных показателей
По оценкам трейдеров и аналитиков, в мае российский экспорт нафты в Сингапур достигнет максимального уровня в этом году. Как сообщает Reuters, это связано с тем, что российские нефтеперерабатывающие заводы активно восстанавливаются после атак украинских беспилотников — и эта тенденция будет сохраняться по мере увеличения мощностей НПЗ.
Как утверждает LSEG Research, импорт Сингапуром российской нафты, ключевого ингредиента для производства нефтехимических продуктов, вырастет в мае примерно до 415 тыс. тонн, в то время как консалтинговая компания FGE ожидает рост почти до 500 тыс. тонн.
Ориентированный на экспорт туапсинский НПЗ «Роснефти», один из крупнейших на юге России, возобновил переработку нефти в начале этого месяца после атак украинских дронов в январе 2024 года. Ожидается, что в мае его загрузка вырастет примерно на 16%, поскольку НПЗ возобновляет экспорт, а спрос на нафту сейчас достигает максимальных значений в преддверии пикового сезона спроса на бензин летом.
Ссылки по теме
-
SCMP: укрепление обороны и жест в адрес Токио — Москва возводит разведывательные базы на Курилах
-
RTS: большинство швейцарских компаний продолжают экспорт в Россию
-
GIS: конфискация российских активов подорвёт финансовое положение ЕС
-
Sky News: российская нефть продолжает поступать в Великобританию — но теперь через Индию