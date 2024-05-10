SCMP: укрепление обороны и жест в адрес Токио — Москва возводит разведывательные базы на Курилах

Западные эксперты усматривают в развитии Россией оборонной инфраструктуры на Курильских островах предупреждение, адресованное Японии, которая продолжает оказывать помощь Украине, сообщает South China Morning Post. Вместе с тем, аналитики также признают, что Курилы имеют существенное военное значение и вне такой конъюнктуры.

Россия приступила к возведению сети разведывательных баз на Курильских островах, намереваясь таким образом нарастить свой военный потенциал. Между тем, отдельные эксперты усматривают в таком шаге связь с Украиной, называя его «почти не завуалированным предупреждением» в адрес Японии в связи с поддержкой, которую Токио до сих пор оказывает Киеву, пишет South China Morning Post.

«Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Украины, будут последствия, и что эти последствия будут не в интересах Токио», — констатирует, в частности, профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.

Другие эксперты отмечают, что Курилы имеют существенное значение даже без учёта каких-либо жестов в адрес Токио.

«Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе того, что делают японцы, анализируя сигналы их радаров — а значит и того, что делают союзные им США», — убеждён профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой. По мнению Маллоя, Москва считает Охотское море зоной своих исключительных интересов, — и благодаря новой военной инфраструктуре, у неё будет возможность не пускать в акваторию подлодки других стран.

Вместе с тем, постройка баз не должна становиться для Японии серьёзным поводом для беспокойства, отмечает Джеймс Браун. «Ранее проходили сообщения о размещении вооружений, в том числе — новых противокорабельных ракет в 2016 году, но это — положительный для японцев момент, так как эти комплексы являются оборонительными. Если бы Россия наращивала там наступательные мощности, это было бы гораздо более тревожное обстоятельство для Токио», — приводит его слова SCMP.