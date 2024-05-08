Geopolitical Intelligence Services Оригинал

GIS: конфискация российских активов подорвёт финансовое положение ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Западные правительства идут на очевидный риск, стремясь использовать замороженные активы Москвы для помощи Киеву. Подобный шаг не только выглядит крайне спорным с юридической точки зрения, но и грозит обесценить европейскую валюту, предупреждает в статье для Geopolitical Intelligence Services чешский экономист Моджмир Хампл.
GIS: конфискация российских активов подорвёт финансовое положение ЕС
AP

Сталкиваясь с усталостью от украинского конфликта в своих странах, западные правительства испытывают искушение использовать замороженные активы Москвы для помощи Киеву. Но ставки в этом вопросе выше, чем думают некоторые политики, пишет в статье для Geopolitical Intelligence Services чешский экономист Моджмир Хампл.

По словам эксперта, принцип конфискации несёт определённые риски для тех, кто решает взять его на вооружение. В первую очередь возникает вопрос легитимности, ведь Запад не находится в состоянии войны с Россией и формально «пытается её избежать». 
 
В таком случае конфискация собственности Москвы становится юридической проблемой. Особенно в рамках верховенства закона, «которое до сих пор действует в западных государствах», подчёркивает автор статьи.
  
Более того, этот шаг прежде всего ударит по авторитету и финансовому положению ЕС. Ведь конфискация непропорционально повлияет на евро, поскольку подавляющая часть российских резервов номинирована в этой валюте, предупреждает экономист. 
 
В результате резервная роль американского доллара и британского фунта может усилиться. «Возникает вопрос: а действительно ли этого хотят европейские лидеры?» — риторически спрашивает Хампл.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Geopolitical Intelligence Services Лихтенштейн Европа
теги
вооруженный конфликт доллар евро Европа Евросоюз Запад Россия санкции Украина экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров