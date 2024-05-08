GIS: конфискация российских активов подорвёт финансовое положение ЕС

Западные правительства идут на очевидный риск, стремясь использовать замороженные активы Москвы для помощи Киеву. Подобный шаг не только выглядит крайне спорным с юридической точки зрения, но и грозит обесценить европейскую валюту, предупреждает в статье для Geopolitical Intelligence Services чешский экономист Моджмир Хампл.
Сталкиваясь с усталостью от украинского конфликта в своих странах, западные правительства испытывают искушение использовать замороженные активы Москвы для помощи Киеву. Но ставки в этом вопросе выше, чем думают некоторые политики, пишет в статье для Geopolitical Intelligence Services чешский экономист Моджмир Хампл.
По словам эксперта, принцип конфискации несёт определённые риски для тех, кто решает взять его на вооружение. В первую очередь возникает вопрос легитимности, ведь Запад не находится в состоянии войны с Россией и формально «пытается её избежать».
В таком случае конфискация собственности Москвы становится юридической проблемой. Особенно в рамках верховенства закона, «которое до сих пор действует в западных государствах», подчёркивает автор статьи.
Более того, этот шаг прежде всего ударит по авторитету и финансовому положению ЕС. Ведь конфискация непропорционально повлияет на евро, поскольку подавляющая часть российских резервов номинирована в этой валюте, предупреждает экономист.
В результате резервная роль американского доллара и британского фунта может усилиться. «Возникает вопрос: а действительно ли этого хотят европейские лидеры?» — риторически спрашивает Хампл.
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