Redacted: арестом активов JPMorgan Путин ответил на объявление экономической войны со стороны США

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INFOX.SG
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Богомаз заявил об уничтожении БПЛА ВСУ в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ над Стародубским муниципальным округом.
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Небензя призвал к международному расследованию массовых захоронений в Газе
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений в секторе Газа.
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В Липецкой области вводится режим воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении режима воздушной опасности в регионе.
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Франция увеличит пограничную охрану в аэропортах Парижа перед Олимпиадой
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что в аэропортах Парижа увеличат количество пограничников перед Олимпийскими играми — 2024.
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Концерт Анны Нетребко в Швейцарии отменили на фоне конференции по Украине
В Центре культуры и конгрессов Люцерна (KKL) заявили об отмене выступления оперной певицы Анны Нетребко 1 июня в швейцарском городе в связи с указанием местных властей.
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В Тбилиси протестующие устраивают поджоги и строят баррикады
В Тбилиси протестующие против закона об иноагентах жгут что-то на улице и строят баррикады.
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Слишкович: в матче с «Динамо» увидел «Спартак», в котором игроки отдают на поле всё друг за друга
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о победе над «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу.
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США разрешили поставки и платежи в адрес авиакомпании «Победа» до 30 июля
Министерство финансов США заявило, что в рамках введённых американской стороной санкций против российской авиакомпании «Победа» предусмотрен период, за который надо выполнить все имеющиеся операции в отношении компании из России.
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Госдеп США: санкции в отношении России направлены против «Арктик СПГ — 2»
В Государственном департаменте США заявили, что очередные американские ограничения против России преследуют целью подорвать производство энергии в стране. В частности, удар направлен на российский проект «Арктик СПГ — 2».
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Рублёв — о победе над Алькарасом: это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
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Силы ПВО России сбили БПЛА ВСУ в Курской области
Глава Курской области Роман Старовойт заявил в Telegram, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Обоянским районом.
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РИА Новости: ВС России уничтожили два HIMARS на Купянском направлении
Российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS на Купянском направлении.
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«Военная хроника» заявила о поражении объектов ВСУ в Одессе
«Военная хроника» заявила, что в Киевском районе Одессы были поражены два объекта украинских военных.
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Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Мадриде.
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Протестующие в Тбилиси десять минут пытались поджечь флаг России
В Тбилиси участники акции протеста против закона об иноагентах порядка десяти минут пытались поджечь флаг России, но так и не смогли этого сделать.
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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что опасность атаки БПЛА объявили в регионе.
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Маслов признался, что при Слишковиче в «Спартаке» стало спокойнее
Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал об атмосфере в команде при тренере Владимире Слишковиче.
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В Одессе произошли взрывы
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о взрывах в городе.
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Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в пяти украинских областях.
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МЧС: опасность атаки БПЛА объявили в Белгородской области
В МЧС по Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА в регионе.
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Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области
Глава Курской области Роман Старовойт заявил в Telegram о режиме опасности атаки беспилотников в регионе.
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В Турции 28 полицейских пострадали во время первомайских столкновений
Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что 28 сотрудников турецких сил безопасности пострадали в результате столкновений с демонстрантами во время первомайских шествий.
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«Спартак» не рассматривает кандидатуры Черчесова и Карпина на пост главного тренера
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил, кого нет в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера.
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Новые санкции США против России затронули суда и компании проекта «Арктик СПГ — 2»
Новые санкции, которые были введены Соединёнными Штатами против России, затронули суда и компании, связанные с российским проектом «Арктик СПГ — 2».
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Амарал заявил, что Абаскаль сам просил об отставке с поста главного тренера «Спартака»
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что испанец Гильермо Абаскаль сам просил об отставке с поста главного тренера клуба.
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В Тбилиси спецназ применил водомёты и перцовый газ против митингующих
В Тбилиси бойцы спецназа применили водомёты и перцовый газ против митингующих, пытающихся раскачать ворота служебного входа в парламент Грузии.
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Личка: я грустный, был уверен, что сегодня мы вернём «Спартаку» за три поражения в сезоне
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу.
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«Военная хроника» сообщает об обстреле ВСУ в Славянске
«Военная хроника» сообщает об обстреле позиций ВСУ в Славянске.
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На первомайскую акцию в честь Дня труда в Париже вышли 18 тысяч человек
В столице Франции порядка 18 тыс. человек приняли участие в демонстрации в честь Дня труда.
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В «Спартаке» заявили, что Слишкович является кандидатом на должность главного тренера
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что Владимир Слишкович является кандидатом на должность главного тренера команды.
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Российское постпредство обвинило ЕС в дезинформации по отношению к России
Постоянное представительство России при Европейском союзе назвало дезинформацией позицию брюссельских чиновников по российскому решению о передаче во временное управление активов европейских компаний.
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5%
Федеральная резервная система (ФРС) Соединённых Штатов приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5%.
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Мюллер — о 150 матчах в ЛЧ: в моём возрасте обычно нужна инвалидная коляска
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал преодоление отметки в 150 матчей в Лиге чемпионов.
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Под санкции США против России попали 29 физических и более 250 юридических лиц
Под новые ограничения, введённые Соединёнными Штатами против России, попали 29 физических и более 250 юридических лиц.
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Медина считает, что «Спартак» может выиграть Кубок России
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина оценил шансы команды на победу в Кубке России по футболу.
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Колумбия разорвёт отношения с Израилем 2 мая из-за геноцида в секторе Газа
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна 2 мая разорвёт отношения с Израилем из-за геноцида, устроенного израильскими военными в секторе Газа.
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«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля
«Спартак» ни разу не проиграл после увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.
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США ввели санкции против войск РХБЗ Вооружённых сил России
Министерство финансов США сообщило о введении санкций против Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России.
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Модрич посетил победный матч Рублёва с Алькарасом на «Мастерсе» в Мадриде
Известные футболисты посетили четвертьфинальный матч между россиянином Андреем Рублёвым и испанцем Карлосом Алькарасом на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.
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Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка России
Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление о том, что фанаты петербургского клуба и ЦСКА не будут оскорблять друг друга во время первого матча финала Пути РПЛ Кубка России.
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США ввели санкции против авиакомпании «Победа»
Министерство финансов США сообщило о введении новых антироссийских санкций. В ограничительный список попала, в частности, авиакомпания «Победа».
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Противники закона об иноагентах начали шествия по центру Тбилиси
Протестующие против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента начали шествия по улицам Тбилиси.
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«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу.
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Бармин: Запад ответственен за бедственное состояние Афганистана
Западные страны несут ответственность за бедственное положение в Афганистане.
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«Каролина» объявила о подписании контракта новичка с Хажеевым
Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» подписал контракт новичка с российским вратарём Русланом Хажеевым.
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Экс-сотрудник МЧС в Добрянке Пермского края заявил о плохой ситуации в отделении
Бывший сотрудник пожарной части №115 в Добрянке Альберт заявил, что в данном отделении МЧС сложилась катастрофическая ситуация с условиями и материальным обеспечением.
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Мишина рассказала, когда Семененко сможет полноценно тренироваться после травмы
Заслуженный тренер России Татьяна Мишина рассказала о восстановлении Евгения Семененко после травмы голеностопа.
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На Украине осталось лишь три школы, где изучают русский язык
Только в трёх украинских школах сохранилось изучение русского языка как отдельного предмета.
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Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово поднялся выше 11 м
Информационный центр правительства Тюменской области заявил, что уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся до 1102 см.
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Рублёв прервал 14-матчевую победную серию Алькараса на «Мастерсе» в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.