Запад очень надеется, что его санкции рано или поздно сработают, и все начнут ненавидеть Владимира Путина. Но эффект совершенно обратный, отмечает в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По словам эксперта, за этими надеждами нет никакой стратегии, и Запад настолько оторван от реальности, что это просто ошеломляет.

После одобрения этого (законопроекта о выделении помощи Украине. — ИноТВ), они, кажется, делают всё возможное, чтобы сформировать для Украины своего рода новую армию. Они говорят о депортации на Украину 200 тысяч украинцев призывного возраста, находящихся в Польше и других европейских странах, чтобы пополнить ими ряды армии. В статье Financial Times говорится, что после предоставления Украине очередного пакета помощи Запад будет оказывать давление на Киев и требовать прогресса на передовой. Раньше мы уже наблюдали подобное поведение со стороны Запада. Вспомните контрнаступление и то, как они давили на Украину, на её правительство, военных и армию, чтобы те начали наступление. Результат оказался просто катастрофическим.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Да, да.

И сейчас они делают то же самое. На ваш взгляд, сейчас они рассчитывают на какой-то иной результат?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Ну, они только это и умеют делать. У Запада нет стратегии. У него есть надежда. «Мы очень надеемся, что эти санкции заставят людей возненавидеть Владимира Путина и восстать против него. Мы очень надеемся на такой исход. Мы надеемся, надеемся и ещё раз надеемся» … Но это не работает, эффект получается обратный. Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых. Так что… Запад настолько оторван от реальности, что это просто ошеломляет.

Дата публикации 29 апреля 2024 года.