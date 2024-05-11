France 24: власти Италии вынуждены тратить миллионы на обслуживание арестованных яхт российских олигархов

Из-за введённых против России санкций ЕС в итальянских портах до сих пор находятся семь яхт, принадлежащих богатым россиянам — и в результате Риму приходится пускать миллионы евро на их обслуживание, передаёт France 24. Итальянские власти и рады бы конфисковать суда и их перепродать, однако подобный шаг — непростая задача с юридической точки зрения.

Мы — на севере Италии, в туристическом портовом городе Империя. Здесь пришвартованы сотни судов, но одному из них официально запрещено покидать порт. Речь — о люксовой яхте Lady M. Её владелец — Алексей Мордашов, один из богатейших людей России. В марте 2022 года яхта была задержана судебными органами Италии в рамках исполнения санкций, введённых Европейским союзом в отношении России после начала её операции на Украине.

МАТТЕО МОНЖАННЕ, замдиректора туристического порта Империи: Lady M заходит в нашу гавань уже много лет. Это — одно из самых крупных судов, которые у нас появляются.

Яхта имеет длину 63 метра, а её стоимость, по некоторым оценкам, составляет 65 миллионов евро. Поскольку она представляет собой замороженный актив, обслуживать её должно правительство Италии. В результате министерству финансов страны приходится оплачивать все эксплуатационные расходы, включая и плату за стоянку в порту.

МАТТЕО МОНЖАННЕ: Стоимость стоянки для судов такого типа составляет примерно 12 тысяч евро в месяц в зимние месяцы и около 10 тысяч летом. Плюс порт снабжает яхту электроэнергией; в среднем за пользование электричеством и водой выходит по 10 тысяч евро в месяц.

Сверх того, есть страховые взносы, оплата труда экипажа, затраты на топливо, а также расходы на регулярное техобслуживание.

КОРРАДО ДЖАНКАСПРО, администратор верфи Del Ponente: Техосмотр двигателей необходимо проводить ежегодно. Для яхты такого типа затраты только на регулярное обслуживание могут превышать 50 тысяч евро в год.

За два года итальянское правительство потратило почти 32 миллиона евро на обслуживание замороженных российских активов. В Риме хотят окончательно конфисковать их с целью перепродажи, однако они до сих пор являются собственностью их изначальных владельцев.

Адвокат Андреа Саккуччи представляет одного из российских олигархов, активы которого в Италии также были заморожены.

АНДРЕА САККУЧЧИ, итальянский адвокат, специалист по международному праву: В данном случае речь идёт именно о временной заморозке, а потому конфискованными эти активы не считаются. Окончательная их конфискация — дело непростое, поскольку она будет являться нарушением фундаментальных прав человека, к которым относится в том числе и право на владение собственностью. Государства просто не могут присваивать себе частную собственность по собственному почину.

На данный момент в различных портах Италии остаются задержанными семь яхт российских олигархов. В Кремле уже обещали, что будут сопротивляться в суде любым попыткам присвоения этих активов и в Италии, и в Европе в целом.

Дата выхода в эфир 10 мая 2024 года.