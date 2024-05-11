Independent: войска НАТО штурмуют «российские» позиции в рамках крупнейших военных учений НАТО со времён холодной войны

Под руководством Великобритании силы НАТО проводят в Эстонии миссию Swift Response с прицелом на Россию, пишет The Independent. Миссию в Эстонии издание называет «первыми залпами» того, на что был бы похож современный конфликт между великими державами на границе Североатлантического альянса с Россией.

Ударные вертолёты Apache совершают полёты в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции. В ходе ожесточённого ближнего боя солдаты НАТО зачистили ряд укреплённых траншей и при помощи беспилотных летательных аппаратов и ракет отбили контратаку.

Как отмечает The Independent, в Эстонии силы Североатлантического альянса в рамках миссии Swift Response под руководством Великобритании участвуют в крупнейших военных учениях НАТО со времён окончания холодной войны Steadfast Defender, которые проходят от стран Балтии до Балкан. Учения в Эстонии издание называет «первыми залпами» того, на что был бы похож современный конфликт между великими державами, если бы он начался на восточном фланге НАТО.

На аэродроме Нурмси, в двух часах езды на танке от российской границы, командующий оперативным развертыванием британских войск в Эстонии бригадный генерал Джайлс Харрис отмечает, что не сомневается в необходимости борьбы с «явной и реальной угрозой» со стороны России.

«При необходимости мы готовы защищать каждую пядь эстонской земли. В сознании солдат стратегическая цель и контекст, в котором мы проводим эти тренировки, определенно изменились. Тот факт, что мы проводим их так близко к России, объясняет, почему так важно находиться здесь», — заявил Харрис.

По словам британских военных, они анализируют военные действия на Украине и используют их для калибровки манёвров, начиная от многочисленных способов использования беспилотных летательных аппаратов и заканчивая противодействием массированным наступлениям.