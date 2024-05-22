Важное напоминание для Запада — New York Times о начале ядерных учений Москвы

С помощью тактических ядерных учений Россия напомнила союзникам Киева о своей готовности применить этих вооружения в случае необходимости, пишет The New York Times. При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что эти манёвры — ответ на провокационные заявления отдельных западных политиков.

Россия начала тактические ядерные учения в качестве предупреждения для союзников Украины, пишет The New York Times.



Москва во вторник напомнила о том, что она может использовать боевое ядерное оружие на Украине, опубликовав видеозапись того, как её силы начинают манёвры по отработке применения этих вооружений. Эти «провокационные учения» начались через две недели после того, как российский президент Владимир Путин распорядился об их проведении.



В заявлении Министерства обороны России говорится, что данные учения, проводимые вблизи Украины, направлены на подготовку сил и средств к возможности применения тактического ядерного оружия.



Как подчёркивается в заявлении оборонного ведомства, цель этих манёвров — «безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц».



Ещё в начале этого месяца, когда было объявлено о проведении этих учений, Кремль дал понять, что этот шаг — ответ на комментарии президента Франции Эммануэля Макрона, который отказался исключить отправку французских войск на Украину, а также министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, который заявил, что Киев может использовать британское оружие для нанесения ударов по России.