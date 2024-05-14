Reuters: США и Тайвань по-тихому провели совместные учения в Тихом океане

США и Тайвань в апреле провели совместные учения, которых официально не было, пишет Reuters со ссылкой на осведомлённые источники. В этих манёврах, которые были названы «незапланированными контактами на море», участвовало несколько судов ВМС обеих сторон.

ВМС США и Тайваня в апреле «по-тихому» провели совместные учения в Тихом океане, которых официально не было, сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомлённых источника. Произошло это на фоне того, как две армии активизируют сотрудничество из-за «растущих военных угроз со стороны Китая», говорится в статье.



Учения, о которых официально не сообщалось, прошли в прошлом месяце в западной части Тихого океана.



По словам одного из источников, в учениях были задействованы «разнообразные военные средства».



Второй источник сообщил, что эти учения официально не существуют и называются «незапланированными контактами на море». Это указывает на негласную договорённость, в соответствии с которой обе стороны утверждают, что данные манёвры — просто результат случайных встреч.



Согласно этому же источнику, в этих многодневных учениях приняли участие «около полудюжины» кораблей ВМС обеих сторон, в том числе фрегаты, суда снабжения и поддержки, которые были предназначены для отработки «базовых» операций, таких как связь, дозаправка и пополнение запасов.



В заявлении, полученном агентством Reuters от ВМС Тайваня, говорится, что для решения непредвиденных ситуаций на море и минимизации «помех» друг другу военно-морские силы «действуют в соответствии с принятым в США Кодексом поведения при незапланированных контактах на море (CUES)».



Вашингтон и Тайбэй, как указывается в статье, в последние годы расширяют своё военное сотрудничество «на фоне почти ежедневных вторжений Китая в опознавательную зону ПВО Тайваня» и учений китайских войск вблизи острова.