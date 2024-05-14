США и Тайвань в апреле провели совместные учения, которых официально не было, пишет Reuters со ссылкой на осведомлённые источники. В этих манёврах, которые были названы «незапланированными контактами на море», участвовало несколько судов ВМС обеих сторон.
ВМС США и Тайваня в апреле «по-тихому» провели совместные учения в Тихом океане, которых официально не было, сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомлённых источника. Произошло это на фоне того, как две армии активизируют сотрудничество из-за «растущих военных угроз со стороны Китая», говорится в статье.
Учения, о которых официально не сообщалось, прошли в прошлом месяце в западной части Тихого океана.
По словам одного из источников, в учениях были задействованы «разнообразные военные средства».
Второй источник сообщил, что эти учения официально не существуют и называются «незапланированными контактами на море». Это указывает на негласную договорённость, в соответствии с которой обе стороны утверждают, что данные манёвры — просто результат случайных встреч.
Согласно этому же источнику, в этих многодневных учениях приняли участие «около полудюжины» кораблей ВМС обеих сторон, в том числе фрегаты, суда снабжения и поддержки, которые были предназначены для отработки «базовых» операций, таких как связь, дозаправка и пополнение запасов.
В заявлении, полученном агентством Reuters от ВМС Тайваня, говорится, что для решения непредвиденных ситуаций на море и минимизации «помех» друг другу военно-морские силы «действуют в соответствии с принятым в США Кодексом поведения при незапланированных контактах на море (CUES)».
Вашингтон и Тайбэй, как указывается в статье, в последние годы расширяют своё военное сотрудничество «на фоне почти ежедневных вторжений Китая в опознавательную зону ПВО Тайваня» и учений китайских войск вблизи острова.
Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов напомнил, что грязные руки могут стать причиной различных болезней, таких как дизентерия и сальмонеллёз.
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель осудил в беседе с RT заявление главы Минобороны Британии Гранта Шэппса о предоставлении Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму.
Клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев выразил мнение, что нарциссические родители могут по-разному относиться к собственным детям. Это зависит от того, соответствует ли жизненный выбор детей родительским ожиданиям.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что выпуск бумажной продукции в городе вырос на 376,9% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
С начала 2024 года жители Москвы направили более 145 тыс. заявок на вызов мастера с помощью платформы «Электронный дом» и одноимённого приложения, заявили в пресс-службе Департамента информационных технологий.
Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала, что досрочно гасить ипотеку выгодно лишь в том случае, если ставка по ней превышает 8% годовых.
Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Сергей Быков посоветовал не наносить репеллент (вещество, отпугивающее насекомых) на кожу во избежание аллергических реакций.
Бывший украинский посол в Соединённых Штатах Валерий Чалый в материале для украинского сайта Еspreso.tv призвал киевский режим выйти из Оттавской конвенции и тем самым отказаться от запрета на применение, накопление и производство противопехотных мин.