The Telegraph: Зеленский отверг призыв Макрона к перемирию на время Олимпиады

Зеленский не оценил призыв лидера Франции к перемирию с Россией на время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом, сообщает The Telegraph. Он заявил, что Запад поставил его страну в «нелепую ситуацию», потому что боится поражения России и в то же время не хочет, чтобы проиграла Украина.

Владимир Зеленский отказался следовать призыву президента Франции к перемирию с Россией на время Олимпийских игр этим летом и заявил, что Запад поставил его страну в «нелепую ситуацию», пишет The Daily Telegraph. По его словам, такой шаг даст «преимущество» Москве и предоставит ей время для переброски войск и артиллерии.

Зеленский считает, что у Украины и её западных союзников «одни и те же ценности», но часто «разные взгляды», в частности, на то, как закончить конфликт. «Мы находимся в нелепой ситуации, когда Запад боится, что Россия проиграет войну. И он не хочет, чтобы её проиграла Украина», — заявил Зеленский. В пятницу он предупредил, что Россия может активизировать наступление, и сказал, что Киев согласится только на «справедливый мир», несмотря на призывы Запада к быстрому урегулированию конфликта.

Президент Украины также повторил просьбу к союзникам прислать больше систем ПВО и истребителей и сказал, что «самым большим преимуществом» для России является запрет на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по российской территории. После того как в субботу вступил в силу закон о мобилизации, Зеленский признал наличие проблем с укомплектованием и «моральным духом» в украинских рядах, которые часто оказываются перегруженными и некомплектными.

Он заявил, что ситуация в Харьковской области, где тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, «контролируется», но «не стабилизируется». При этом он преуменьшил успехи российских войск в наступлении, но добавил: «Мы должны быть трезвыми и понимать, что они углубляются на нашу территорию. А не наоборот. И это по-прежнему их преимущество».