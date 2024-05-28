Politico: «хромые утки» Макрон и Шольц теряют влияние на будущее Европы

Французский и немецкий лидер рассчитывают, что после грядущих выборов в Европарламент они продолжат определять дальнейший курс ЕС. Но их надежды, вероятно, пойдут прахом, потому что обоих политиков воспринимают слабыми и неспособными вселять уверенность в общее видение блока, пишет Politico.

Накануне выборов в Европарламент Эммануэль Макрон решил приехать в Берлин, чтобы продемонстрировать франко-германское единство. Во время визита французский лидер намерен «определить повестку дня» и «наметить стратегические приоритеты» для будущего ЕС вместе со своим немецким коллегой Олафом Шольцем, пишет Politico.

Но, по словам издания, эти цели сталкиваются с серьёзной проблемой. Остальные страны блока не уверены, что Берлин и Париж должны и дальше занимать ключевое место в организации.

Дело не только в натянутых личных отношениях французского президента и немецкого канцлера, а также в расхождениях двух государств по множеству вопросов — от энергетики до военной помощи Украине. В глазах европейских коллег Шольц и Макрон «всё больше выглядят хромыми утками, политически ослабленными внутри собственных стран и неспособных вселить уверенность в общее видение союза», подчёркивается в статье.

Как Шольц, так и Макрон управляют странами, экономика которых находится в плачевном состоянии. Обоим грозит унизительное поражение на грядущих выборах в Европарламент от крайне правых партий, отмечает издание.

Экономическая слабость, личная холодность и политическая слабость создают токсичное сочетание. В результате положение обоих лидеров окажется серьёзно подорванным на переговорах о назначениях на высшие должности после парламентских выборов, поэтому не может идти и речи о том, что им удастся определять курс для всего ЕС, считают критики.

«Макрону на этих выборах достанется по первое число. Другие лидеры знают об этом и чувствуют слабость. Неужели он думает, что после этого сможет диктовать условия остальной Европе?» — заявил Politico высокопоставленный политик в Брюсселе.