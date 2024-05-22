Focus Оригинал

Focus: Шольца обвиняют в работе на Москву и в давлении на Киев

Материал представлен в переводе ИноТВ
Шольц вынуждает Украину отказаться от территорий, считает председатель комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер из партии зелёных. В немецкой правящей коалиции растут разногласия из-за сокращения поддержки Украины. Журнал Focus отмечает, что большинство экспертов не согласны с критикой Хофрайтера и предлагают ему инициировать вотум недоверия Шольцу, если его не устраивает политика Берлина.

Антон Хофрайтер, член (партии. — ИноТВ) зелёных в Бундестаге, резко критикует канцлера Олафа Шольца за его политику в отношении Украины. Хофрайтер, которого считают одним из самых резких критиков, обвиняет Шольца в том, что он неохотно поддерживает Украину, и только чтобы заставить её пойти на территориальные уступки. Недавно он высказал эти обвинения во время публичного мероприятия.

На дискуссии в Бремене Хофрайтер говорил о стратегии канцлера, которая направлена только на поддержку Украины до тех пор, пока она не будет готова к переговорам и уступке территории. Зелёный политик подтверждает эту оценку следующими словами:
 
АНТОН ХОФРАЙТЕР, депутат бундестага: Это говорят люди, которые этим занимаются, что это и есть настоящая скрытая программа.
 
Заявления Хофрайтера встречены с замешательством. И авторы Spiegel, и эксперт по России Герхард Манготт из Инсбрукского университета приходят в ужас от инсинуаций о том, что действия Шольца отвечают интересам Москвы. Манготт прокомментировал (ситуацию. — ИноТВ) для Focus.
 
ГЕРХАРД МАНГОТТ, эксперт по России: Хофрайтер не только обвиняет Шольца в нерешительности, но и предполагает мошенническую стратегию, которая делает Шольца союзником Путина.
 
Манготт утверждает, что при таком большом недоверии Хофрайтер должен был бы в действительности инициировать вотум недоверия Шольцу.
 
Дата публикации 21 мая 2024 года.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Focus Германия Европа
теги
бундестаг Владимир Путин Германия зеленые Олаф Шольц оружие помощь Россия спецоперация России на Украине Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров