Шольц вынуждает Украину отказаться от территорий, считает председатель комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер из партии зелёных. В немецкой правящей коалиции растут разногласия из-за сокращения поддержки Украины. Журнал Focus отмечает, что большинство экспертов не согласны с критикой Хофрайтера и предлагают ему инициировать вотум недоверия Шольцу, если его не устраивает политика Берлина.

Антон Хофрайтер, член (партии. — ИноТВ) зелёных в Бундестаге, резко критикует канцлера Олафа Шольца за его политику в отношении Украины. Хофрайтер, которого считают одним из самых резких критиков, обвиняет Шольца в том, что он неохотно поддерживает Украину, и только чтобы заставить её пойти на территориальные уступки. Недавно он высказал эти обвинения во время публичного мероприятия.

На дискуссии в Бремене Хофрайтер говорил о стратегии канцлера, которая направлена только на поддержку Украины до тех пор, пока она не будет готова к переговорам и уступке территории. Зелёный политик подтверждает эту оценку следующими словами: