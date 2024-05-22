Focus: Шольца обвиняют в работе на Москву и в давлении на Киев

Шольц вынуждает Украину отказаться от территорий, считает председатель комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер из партии зелёных. В немецкой правящей коалиции растут разногласия из-за сокращения поддержки Украины. Журнал Focus отмечает, что большинство экспертов не согласны с критикой Хофрайтера и предлагают ему инициировать вотум недоверия Шольцу, если его не устраивает политика Берлина.
Антон Хофрайтер, член (партии. — ИноТВ) зелёных в Бундестаге, резко критикует канцлера Олафа Шольца за его политику в отношении Украины. Хофрайтер, которого считают одним из самых резких критиков, обвиняет Шольца в том, что он неохотно поддерживает Украину, и только чтобы заставить её пойти на территориальные уступки. Недавно он высказал эти обвинения во время публичного мероприятия.
На дискуссии в Бремене Хофрайтер говорил о стратегии канцлера, которая направлена только на поддержку Украины до тех пор, пока она не будет готова к переговорам и уступке территории. Зелёный политик подтверждает эту оценку следующими словами:
АНТОН ХОФРАЙТЕР, депутат бундестага:Это говорят люди, которые этим занимаются, что это и есть настоящая скрытая программа.
Заявления Хофрайтера встречены с замешательством. И авторы Spiegel, и эксперт по России Герхард Манготт из Инсбрукского университета приходят в ужас от инсинуаций о том, что действия Шольца отвечают интересам Москвы. Манготт прокомментировал (ситуацию. — ИноТВ) для Focus.
ГЕРХАРД МАНГОТТ, эксперт по России:Хофрайтер не только обвиняет Шольца в нерешительности, но и предполагает мошенническую стратегию, которая делает Шольца союзником Путина.
Манготт утверждает, что при таком большом недоверии Хофрайтер должен был бы в действительности инициировать вотум недоверия Шольцу.
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