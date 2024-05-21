На предвыборном мероприятии Олаф Шольц обрушился с критикой на план экс-генсека НАТО Фог Расмуссена по использованию ПВО НАТО для защиты Западной Украины. Шольц назвал авторов таких идей «поджигателями войны», которые с «пеной у рта» проталкивают такие решения. Газета Bild критикует канцлера: по её мнению, такая позиция — это лишь предвыборная стратегия Шольца, вредящая Украине.

Олаф Шольц на предвыборных мероприятиях презентует себя как «миролюбивого канцлера», — сообщает таблоид Bild. На сцене в Карлсруэ он выступил против недавно озвученного плана экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена по использованию систем ПВО альянса, стационированных на восточной границе, для защиты Западной Украины.

«С пеной у рта», по мнению Шольца, не должно приниматься ни одно решение. Шольц выступает за «благоразумие и рассудительность» в определении границ помощи для Украины. «Ни слова о «бесполётной зоне», ни одной мысли, что НАТО будет сбивать российские истребители над украинским воздушным пространством и, таким образом, напрямую вмешается в украинскую войну», — передаёт содержание речи канцлера немецкая газета.

Недавние планы Фог Рассмуссена и других подписантов по ускоренному приёму Украины в НАТО Шольц назвал «болтовнёй поджигателей войны», — сообщает Bild. Он не упустил возможности напомнить, что такие же планы уже высказывались в начале конфликта Украины с Россией, тогда требовали сбивать все российские самолёты над Украиной, но все эти планы были отвергнуты. «Нет здравого смысла в том, чтобы говорить: мы сделаем что-то подобное — но, может быть, только 70 или 100 километров», — цитирует Шольца издание.

Сама газета Bild симпатизирует плану Фог Рассмуссена и указывает, что «на востоке Польши, почти в восьмидесяти километрах от западной границы Украины, уже давно имеются соответствующие системы ПВО Patriot!». Их будет достаточно легко пододвинуть чуть ближе к границе, чтобы закрыть часть Западной Украины от российских ударов. «Перемещение систем Patriot к границе с Украиной расширит защитный щит вглубь украинской территории».

Газета считает, что Шольц сильно увяз в предвыборной борьбе и неправильно оценивает возможности альянса. Из-за выборов в европарламент и осенних выборов на востоке Германии «Канцлер Шольц предпочитает продолжать рисовать на стене страх разжигания войны». Причём не только Шольц, но и глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених. С такой позицией они вынуждены выступать не только против других партий (ХДС, СвДП, «зелёных»), но и против отдельных членов СДПГ.