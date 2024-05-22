Spiegel: визит Бербок в Киев «с пустыми руками» говорит о провале оружейной политики Берлина

Анналена Бербок снова в Киеве, но, по оценке Der Spiegel, в этот раз она прибыла «с пустыми руками». Инициатива Берлина по поиску ПВО для Украины в НАТО провалилась: кроме Германии, ни одна страна не оказалась готовой передать что-либо Киеву. В Киеве, очевидно, понимают сложную ситуацию в Европе и решили не требовать от Германии большего, напротив, благодарили и даже вручили Бербок орден Ярослава Мудрого.

Во время очередного визита на Украину, глава МИД Германии Анналена Бербок смогла лично ознакомиться со степенью разрушения украинской энергетики, посетив уничтоженную ТЭС недалеко от Киева. «Разрушение электростанции показывает растущую слабость оборонительной войны Украины: противовоздушную оборону», — указывает Der Spiegel. При этом всё, что Германия может предложить Киеву, — это слова сочувствия и осуждение России.

«Но они не могут скрыть тот факт, что министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину», — считает немецкий журнал. Программа Immediate Action on Air Defence*, созданная по инициативе Анналены Бербок и министра обороны ФРГ Бориса Писториуса «пока в основном безуспешна». Ни один из партнёров Германии по НАТО не согласился передать Украине какие-либо системы ПВО. Поэтому из Киева Бербок снова обратилась к европейским и международным партнёрам Германии с «призывом» помочь Украине.

Нельзя сказать, что Германия вообще ничего не добилась. Как минимум Италия и Франция обещали подумать над возможностью передать больше ПВО Украине. Но обе страны сейчас сами нуждаются в ней, для защиты мероприятий на своей территории в этом году: в Италии пройдёт встреча «Большой семёрки», а во Франции состоится Олимпиада в Париже. Der Spiegel полагает, что после их проведения можно будет рассчитывать на подвижки в передаче систем ПВО.

Сложнее проходят переговоры со Швейцарией, которую Берлин пытается убедить отказаться от заказанных систем ПВО Patriot в пользу Украины. Но Берн «до сих пор они не проявил особой готовности идти на компромисс». По оценке журнала, Швейцария «предпочитает украшать себя мирной конференцией», а не реальной помощью Украине. Поэтому «далекодущих результатов в Берлине не ожидают».

Несмотря на отсутствие срочно потребной помощи с ПВО, Киев благодарит Анналену Бербок. «Германия делает больше, чем любая другая европейская страна», — заявил Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины. А Владимир Зеленский даже вручил Бербок орден Ярослава Мудрого третьей степени. На встрече с Бербок украинские чиновники избегали острых тем, например, перестали требовать поставок ракет Taurus. «Учитывая чёткое заявление канцлера Олафа Шольца, украинское правительство, похоже, оставило надежду когда-либо получить оружие дальнего действия из Германии».

Позднее на пресс-конференции Дмитрий Кулеба позволил себе «одну шпильку в адрес Шольца, который в настоящее время представляет себя миролюбивым канцлером в европейской избирательной кампании». Кулеба потребовал, чтобы НАТО сбивало ракеты России, используя системы, расположенные на территории альянса. По его мнению, «против этого не было бы никаких правовых, моральных оснований или опасений по безопасности».

* англ. Немедленные действия по воздушной обороне (прим. ИноТВ)