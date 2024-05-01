Германии было бы полезнее экономить на министрах, чем на фермерах — немецкий журналист

Немецкое правительство пытается сэкономить средства не там, где следовало бы, убеждён бывший журналист телеканала ZDF Петер Хане. В интервью NIUS он заявил, что было бы полезнее урезать бессмысленные расходы некоторых министров Германии, — так страна могла бы сэкономить миллиарды для тех, кому действительно нужна государственная поддержка.

ПЕТЕР ХАНЕ, бывший журналист ZDF: Я принадлежу к старой школе, поэтому быстро покажу — вот мои одиннадцать газет, которые я каждое утро нахожу у своей двери, мне нравятся печатные чернила. Недавно процитированный заголовок о «проверке на прочность», то есть, об отмене субсидий для меня важен как таковой, потому что здесь снова экономят не на том. В этом я абсолютно уверен. Фермеры снова не получат ничего. И все люди, которым действительно что-то нужно, не получат ничего.

Теперь мои предложения. Не хотим ли мы быть конструктивными? Как всегда говорят — да вы только критикуете. А что вы предлагаете для решения проблем? Итак! Триста тысяч евро в год на визажиста для госпожи Бербок — об этом есть целая глава в моей книге. Безумие, сколько там тратится денег. Нужно ли нам это?

Штеффи Лемке, министр окружающей среды — тут можно легко сэкономить на транспортных расходах. Там, куда она ездит, есть только выжженная земля. Но зато теперь мы получим в подарок двадцать тысяч слонов, потому что она так глупо вела переговоры в Африке. Ещё про транспортные расходы: нужны нам велосипедные дорожки в Перу? Нет! Не на немецкие деньги.

Гендерные туалеты на вокзалах, большая программа. Нужно нам это? Нет. Затем: субсидии на антисемитские мероприятия, как Берлинале и Документа (выставка современного искусства — прим. ИноТВ), — проекты Клаудии Рот. Нужно ли нам это?

ЮЛИАН РАЙХЕЛЬТ, журналист NIUS: И сама Клаудиа Рот — нужна ли она нам?

ПЕТЕР ХАНЕ: Верно, это точно. Мы бы также сэкономили кучу денег. А ещё Эздемир, министр сельского хозяйства и продовольствия. Теперь он хочет с помощью государственных рецептов призвать промышленность изготавливать новые продукты. То есть, государство должно определять не только, что нам можно есть, но и что им можно производить. Нам всё это не нужно. Мы бы сэкономили миллиарды.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2024 года.