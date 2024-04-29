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TVL: Олимпиада-2024 влетит Франции в копеечку

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Франция может побить рекорд по расходам на подготовку Олимпиады: её траты уже превысили изначальный бюджет на €6,5 млрд, рассказывает обозреватель TVL Филипп Бешад. Следуя тенденции последних лет, страна-организатор снова проведёт соревнования себе в убыток.
TVL: Олимпиада-2024 влетит Франции в копеечку
Youtube/TVL
Франция соревнуется с Грецией и Великобританией за звание чемпиона по тратам на организацию Олимпийских игр, острит обозреватель TVL Филипп Бешад. Он напоминает, что по официальным данным изначальный бюджет уже превышен больше, чем на €6,5 млрд.
 
Президент ранее Макрон объяснил, что проведение соревнований принесёт в казну €6 млрд. Таким образом, Франция ничего не заработает, но это и неудивительно: последние пять лет все страны проводят ОИ себе в убыток.
 
Неприятным сюрпризом стало то, что трёх- и двухзвёздочные гостиницы плохо заполняются на период Игр, а квартирам на Airbnb приходится снижать цены. Стоимость билетов на церемонию открытия и финальные состязания соотносима с Олимпиадой в Лондоне: €600—1000. Церемония открытия должна принести в бюджет несколько сотен миллионов евро, однако в случае отмены и возврата билетов дефицит увеличится. 
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источник
TVL Франция Европа
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