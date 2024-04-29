TVL: Олимпиада-2024 влетит Франции в копеечку

22:27
Салихова: видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
22:20
Захарова напомнила США о запрете Зеленскому вести переговоры с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы американского Госдепа Энтони Блинкена о переговорах, напомнила США о запрете Зеленскому вести переговоры с российской стороной.
22:10
Касаткина проиграла Путинцевой и не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA в Мадриде
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания).
22:09
Военкомы в Одессе пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе, выполняющего роль военкомата, пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти.
22:04
«Матч ТВ»: Гребёнкин в текущем сезоне не будет выступать за «Торонто» из‑за травмы
Российский нападающий Никита Гребёнкин не сможет принять участие в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» из-за повреждения.
21:55
Ротенберг — о Гребёнкине в «Торонто»: сожаление, что он не продолжит развиваться в России
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о переходе нападающего Никиты Гребёнкина в «Торонто Мэйпл Лифс».
21:53
Сенатор Джабаров подверг критике заявление США о переговорах по Украине
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о переговорах по Украине.
21:42
Гол Комличенко принёс «Ростову» победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура РПЛ
«Ростов» победил «Оренбург» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:39
Страница Тимура Иванова исчезла с сайта Минобороны
Страница с биографией заместителя министра обороны России Тимура Иванова исчезла с сайта российского Министерства обороны на фоне предъявленных ему обвинений по делу о взятках.
21:33
Терещенко назвал Разина лучшим тренером сезона КХЛ
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о лучшем тренере в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
21:28
США отсрочили санкции для ряда транзакций с российскими банками
В американском Министерстве финансов заявили, что власти Соединённых Штатов разрешили до 1 ноября 2024 года связанные с энергетикой транзакции с финансовыми учреждениями из России.
21:24
Наместникову диагностировали перелом челюсти после попадания шайбы
Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников получил повреждение челюсти после матча с «Колорадо Эвеланш».
21:17
Иванишвили: Грузию и Украину используют как пушечное мясо против России
Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», почётный председатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину как пушечное мясо против России.
21:12
Безруков: хочется, чтобы меня запомнили как футболиста, а не как актёра комедийно‑циркового жанра
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал ситуацию со своей шуткой после матча 26-го тура с «Зенитом».
21:04
Суд над Депардье по делу о домогательствах назначен во Франции на октябрь
Судебное разбирательство в отношении французского актёра Жерара Депардье состоится в октябре во Франции.
20:56
Черевченко: над предложением возглавить «Факел» думал 30 минут
Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о своём назначении в воронежский клуб.
20:54
Командир расчёта артиллеристов показал удары по ВСУ в Харьковской области
Командир расчёта артиллеристов с позывным Сибирь показал в репортаже военкора RT Александра Симонова, как военные накрыли огнём два пункта дислокации ВСУ в Харьковской области.
20:44
Надаль навестил российскую теннисистку Корнееву в больнице Барселоны
22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль проведал российскую теннисистку Алину Корнееву, которой была проведена операция на кисти.
20:41
Нижегородские «Поезда здоровья» посетят 20 муниципальных округов в мае
«Поезда здоровья» посетят 20 муниципальных округов Нижегородской области в мае.
20:40
ТАСС: задержан председатель городской думы Нижнего Новгорода
Агентство ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах заявило о задержании председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева.
20:37
Гастроэнтеролог Кашух назвала полезные варианты маринадов для шашлыка
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о полезных вариантах маринадов для шашлыка.
20:32
Надаль вышел в четвёртый раунд турнира серии «Мастерс» в Мадриде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
20:31
Врач Малиновская назвала признаки поллиноза
Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала о признаках поллиноза — чрезмерной реакции иммунной системы на пыльцу растений.
20:26
Сальдо: сторонники России в Херсоне вступили в ВСУ для сбора информации
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сторонники России в Херсоне вступили в ВСУ для сбора информации.
20:24
Рослесинфорг определил границы всех 1469 лесничеств страны
Рослесинфорг определил границы всех лесничеств страны, теперь эксплуатация, оборот и охрана лесов будет производиться по единым правилам.
20:23
Махачев: моя мечта — второй титул в UFC
Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, что его мечтой является завоевание второго титула в организации.
20:16
В АТОР заявили о росте популярности санаториев
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в стране растёт популярность санаториев.
20:15
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское поднялся до 1218 см
Информационный центр правительства Тюменской области заявил, что уровень воды в реке Ишим в селе Абатском достиг отметки 1215 см.
20:11
Жителей Москвы предупредили о лжекоммунальщиках
Жителей Москвы предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками коммунальных служб. Гражданам советуют проявлять осторожность.
20:04
Тарасова: когда Россию допустят, то будем знать, где мы
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возвращении России на международные соревнования.
20:01
В Нижнем Тагиле рассказали о программе празднования Дня города
Нижний Тагил будет отмечать своё 302-летие в течение трёх дней — с 9 по 11 августа. Мероприятия пройдут под девизом «Не словами — делами!».
20:01
Жерара Депардье отпустили из-под стражи
Французский актёр Жерар Депардье покинул комиссариат полиции после многочасового допроса по делу о домогательствах.
19:58
El País: солдаты ВСУ признали превосходство ВС России на Авдеевском направлении
Военнослужащие Вооружённых сил Украины на Авдеевском направлении признали превосходство российской армии.
19:55
В Татарстане присвоили звания народных артистов трём певцам и одной актрисе
Глава Татарстана Рустам Минниханов присвоил звания народных артистов республики трём певцам и одной актрисе.
19:51
Молодёжная сборная Узбекистана с Файзуллаевым в составе вышла в финал Кубка Азии
Молодёжная сборная Узбекистана победила команду Индонезии в матче полуфинала Кубка Азии по футболу.
19:50
В Петербурге начался сезон мини-концертов «Императорский полдень»
В Санкт-Петербурге начался сезон мини-концертов «Императорский полдень».
19:46
На Украине с начала СВО возбудили более 11 тысяч дел против уклонистов
Правоохранители на Украине с февраля 2022 года возбудили почти 11,3 тыс. уголовных дел по фактам уклонения от призыва, а также нарушения воинского учёта.
19:45
Тюменские поисковики помогли найти останки лётчика в Новгородской области
Экспедиции поисковых отрядов «Память сердца» и «Память» из Тюменской области нашли части сбитого самолёта ЛаГГ-3 и останки советского лётчика в Новгородской области.
19:41
Третьяк: Бобровский стал одним из лучших вратарей в мире, он в прекрасной форме
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.
19:39
Эквадор подал иск против Мексики в Международный суд ООН
Эквадор после штурма мексиканского посольства подал иск против Мексики в Международный суд ООН.
19:39
В Тюменской области начался приём заявок на конкурс молодёжных инициатив «Моя идея»
В Тюменской области стартовал приём заявок на конкурс молодёжных инициатив «Моя идея». Для участников подготовлены образовательные интенсивы и мастер-классы.
19:33
В Москве реорганизуют ещё шесть участков по программе КРТ
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о нескольких площадках, где вместо недостроя возведут дома, школы, детсады, деловую недвижимость и современные производства.
19:29
«Факел» сыграл вничью с «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ и покинул зону стыковых матчей
«Сочи» и «Факел» сыграли вничью в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:28
На Украине выявили около 450 групп, помогавших уклонистам бежать из страны
Власти Украины с февраля 2022 года выявили около 450 организованных групп, помогавших украинцам призывного возраста бежать из страны.
19:25
Для панды Катюши открыли доступ в уличный вольер
Для панд Диндин и Катюши в Московском зоопарке открыли доступ в уличный вольер.
19:23
В Сумской области Украины произошли взрывы
Взрывы произошли в городе Шостке Сумской области на севере Украины.
19:18
Дворцовый мост в Петербурге разведут под «Гимн Великому городу» в ночь на 1 июня
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под «Гимн Великому городу» в ночь на 1 июня.
19:17
В Петербурге ищут устроившего стрельбу водителя Mercedes
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге ведут розыск водителя Mercedes-Benz, устроившего стрельбу из травматического пистолета в дорожном конфликте.
19:11
В Москве заключили 26 соглашений по программе стимулирования создания МПТ
В Москве подписали 26 соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в I квартале 2024 года, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
19:10
Президент «Урала» Иванов: будем бороться до последнего, чтобы сохранить прописку в РПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ничьей в матче 26-го тура РПЛ с казанским «Рубином».