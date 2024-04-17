France 24: тучи над Олимпией не позволили зажечь факел Парижской олимпиады от солнца

Церемония зажжения огня Олимпийских игр 2024-го года состоялась в античной Олимпии, сообщает France 24. Однако из-за пасмурной погоды в ходе обряда верховная жрица Олимпийских игр не смогла зажечь факел от солнечных лучей, поэтому он был зажжён от огня, полученного во время прошедшей накануне генеральной репетиции.
Верховная жрица Олимпийских игр, которую сыграла актриса Мэри Мина, молилась Аполлону, великому богу Солнца, чтобы он зажёг её факел…
…Однако под пасмурным небом Олимпии пришлось воспользоваться огнём, полученным на генеральной репетиции. Этот огонь будет гореть на протяжении игр 2024 года и символизировать олимпийские ценности мира и дружбы между странами.
ТОМАС БАХ, глава Международного олимпийского комитета:Сегодня Олимпийские игры — это единственное мероприятие, которое объединяет весь мир в мирном соревновании.
Этот же огонь затем был использован для зажжения французского олимпийского факела в руках первого из многих сотен факелоносцев, золотого призёра Олимпийских игр по академической гребле Стефаноса Дускоса.
В рамках «геркулесова путешествия» факел пронесут через некоторые из самых знаковых мест древнегреческой цивилизации, прежде чем он впервые в истории Игр пересечёт Средиземное море на борту трёхсотлетнего французского корабля «Белем» и достигнет Марселя, откуда отправится в 7-дневное путешествие по стране, принимающей Игры, и завершит своё грандиозное путешествие в Париже 26 июля на открытии Игр.
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