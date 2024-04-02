NTD: пасхальные яйца в Париже в этом году не остались в стороне от предстоящей Олимпиады

Французские шоколатье создали коллекции пасхальных шоколадных яиц, вдохновившись приближающейся Олимпиадой. Как передаёт NTD, яйца предстают в виде легкоатлетов и секундомеров, также они установлены на олимпийских пьедесталах в окружении медалей.

Традиционные пасхальные шоколадные яйца, но со спортивной тематикой. В витринах парижских магазинов можно увидеть самые разные творения, созданные под вдохновением от приближающейся Олимпиады.

Яйца предстают в виде легкоатлетов и секундомеров, также они установлены на олимпийских пьедесталах в окружении медалей.

Эту композицию создаёт известный шоколатье Николя Клуазо. Она весит 7,6 килограмма.

Таймер остановился на отметке 20,24 секунды, намекая на Игры 2024 года.

В гонках участвуют яйца в мешках. Это отсылка к традиционным французским гонкам.

НИКОЛЯ КЛАУЗО, шоколатье: Источник вдохновения для этой пасхальной коллекции 2024 года вполне очевиден. Этот год во Франции посвящён спорту.

Изделие стоит 2500 евро и производится на заказ. Однако в магазине предлагают и более бюджетные альтернативы: шоколадные яйца «Атлеты». Их продают поштучно.

А здесь продают шоколадных кроликов-спортсменов, а также яйца, которые занимают первые места на олимпийском спортивном пьедестале.

ЭДВАРД ЭДВИН ЯНСАНЕ, шоколатье: Важно соответствовать духу парижских Олимпийских игр, потому что это будет грандиозная вечеринка. Мы должны максимально поддержать это событие.

Покупатели поддерживают такую тематику.

ЖИТЕЛЬ ПАРИЖА: Я думаю, что это действительно важное время для всех парижан и гостей города, которые хотят провести это время здесь и получить эмоции от спортивных мероприятий.

Летняя Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2024 года.