NTD: «светящиеся человечки» — необычный ночной марафон на улицах Копенгагена

03:49
NBC: Илон Маск в сентябре 2023 году тайно посетил Белый дом
Американский миллиардер Илон Маск тайно посетил Белый дом в сентябре 2023 года, впервые с тех пор, как Джо Байден стал президентом.
03:44
USNI: проходящего службу в Японии моряка ВМС США обвинили в шпионаже
Моряк ВМС США Брайс Педичини, проходящий службу на эсминце USS Higgins в Японии, обвиняется в шпионаже и передаче информации иностранному гражданину.
03:40
КБ «Стратим»: в зоне СВО испытают беспилотник-тейлситтер «Чайка»
Ударный беспилотный летательный аппарат «Чайка», построенный по аэродинамической схеме «тейлситтер» и сочетающий преимущества БПЛА самолётного и мультироторного типов, в марте поступит для тестового применения в зону спецоперации.
03:29
Daily Mail: по утрам Байден занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом
Президент США Джо Байден по утрам занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом, чтобы не падать.
03:19
Медведчук заявил, что киевский режим получил власть в 2014 году преступным путём
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что киевский режим получил власть в 2014 году преступным путём.
03:12
ТАСС: КамАЗ к сентябрю произведёт ещё 12 беспилотных грузовиков
КамАЗ к сентябрю 2024 года произведёт ещё 12 беспилотных машин для перевозки грузов по трассе М-11 «Нева».
03:00
15min: Литва запретит высадку россиян из поездов на станциях Кяна и Кибартай
Правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны.
02:57
NYT: разведка США уведомила ЕС об «угрозе» от России, о которой сама мало знает
Американская разведка предупредила европейских союзников об угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно.
02:37
CNN: пёс Байдена Коммандер не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы
Пёс президента США Джо Байдена не менее 24 раз нападал на сотрудников Секретной службы, отвечающей за безопасность семьи американского лидера.
02:30
The Hill: власти штата Алабама готовы провести вторую казнь с помощью азота
Власти штата Алабама готовы провести вторую смертную казнь с применением чистого азота.
02:18
Гуттереш: только прекращение огня позволит расширить доставку помощи в Газу
Расширить доставку помощи в сектор Газа можно только в случае установления гуманитарного прекращения огня.
02:03
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном шаги для прекращения огня в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях встречи глав МИД «Большой двадцатки» важность прекращения огня в секторе Газа.
02:03
Enemy одолели Scandal в матче первого дня «Мира Танков» на Играх Будущего
Завершился первый день группового этапа турнира киберспортивного танкового онлайн-экшена «Мир Танков» + суперфинал на Играх Будущего.
01:48
Доклад Центра Стимсона: переданные ВСУ снаряды рискуют попасть на чёрный рынок
Переданные Киеву сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, в том числе кассетные, могут так и не быть задействованными на поле боя и впоследствии попасть в руки преступных элементов.
01:48
Глава КХЛ Морозов назвал Игры Будущего новым витком в развитии спорта
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов считает, что фиджитал-турнир «Игры Будущего» является уникальным событием для всего мира.
01:42
Подоляк: поляки решили унизить украинцев протестами на границе
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала ТСН, что польские фермеры протестуют на границе с Украиной для того, чтобы в том числе унизить украинцев.
01:34
ABC: владельцы кошельков QIWI Банка могут обратиться с заявлением на выплаты
Владельцы электронных кошельков QIWI Банка могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов с заявлением на выплаты.
01:27
Левандовски стал самым возрастным бомбардиром «Барселоны» в плей-офф ЛЧ
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски побил рекорд Лионеля Месси в плей-офф Лиги чемпионов.
01:21
Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Строганова
Американские правоохранители разыскивают российского хакера Алексея Строганова, которого США обвиняют в киберпреступлениях.
01:14
Гол Галено на 94-й минуте принёс «Порту» победу над «Арсеналом» в матче ЛЧ
Португальский «Порту» обыграл английский «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
01:10
«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Барселона» и «Наполи» не смогли выявить победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
01:10
БПЛА уничтожен над территорией Клинцовского района Брянской области
БПЛА самолётного типа уничтожен над территорией Клинцовского района Брянской области.
01:07
Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН
Передача президентом России Владимиром Путиным автомобиля Aurus в подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну — это нарушение резолюции Совбеза ООН. С заявлением об этом выступил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.
00:56
Winstrike разгромили Synergy.Repulse в Warface на Играх Будущего
Завершился второй день группового этапа турнира по VK PLAY (Warface + лазертаг) в рамках Игр Будущего.
00:53
Bloomberg: МВФ в ближайшее время может согласовать транш для Украины в $900 млн
Международный валютный фонд может в ближайшее время подписать с Украиной соглашение о предоставлении ей транша в размере $900 млн в рамках кредита на $15,6 млрд.
00:42
Депутат бундестага предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия
Известный немецкий политик от Левой партии Грегор Гизи заявил в ходе ток-шоу, организованного изданием Der Spiegel, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Киеву.
00:38
Лавров: фундамент европейской стратегической безопасности почти полностью разрушен
Фундамент для сдерживания военных рисков и поддержания архитектуры стратегической безопасности в Европе практически полностью разрушен.
00:36
Нападающий «Барселоны» Ямал стал самым молодым игроком в плей-офф Лиги чемпионов
Форвард «Барселоны» Ламин Ямал вышел на поле в стартовом составе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».
00:33
На жителя Новороссийска завели дело за попытку задушить фельдшера скорой помощи
Житель Новороссийска в состоянии алкогольного опьянения пытался задушить фельдшера скорой помощи и причинить ему другие телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
00:27
Boom Esports сыграет с PSG Quest в четвертьфинале турнира по Dota 2 на Играх Будущего
Стали известны результаты первого раунда плей-офф YOTA фиджитал-MOBA (Dota 2 + cуперфинал) в рамках Игр Будущего.
00:18
EURACTIV: в 13-й пакет санкций ЕС предварительно вошли компании из Индии, Китая и Турции
Три китайские компании, а также несколько индийских и турецких юридических лиц включены в 13-й пакет санкций, которые предварительно согласовали послы 27 стран Евросоюза.
00:06
Власти сообщили о взрывах в Полтавской области Украины
Глава областной военной администрации Полтавской области Украины Филипп Пронин сообщил о взрывах в Миргородском районе региона.
00:01
Руководство Всероссийского общества глухих отправили под арест по делу о растрате
Мещанский суд Москвы отправил под арест президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по уголовному делу о растрате.
00:01
В Госдуме предложили создать новую федеральную программу «Семейный дом»
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать федеральную программу по предоставлению многодетным семьям жилых домов в пожизненное безвозмездное пользование. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
23:55
Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в Нацгвардии Украины
Иностранцам разрешили проходить военную службу в Национальной гвардии Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
23:55
Шишкин — о фиджитал-играх: масштабный проект, который ждёт большое будущее
Экс-игрок «Локомотива», а ныне лидер и основатель коллектива Phoenix Роман Шишкин поделился мнением о фиджитал-турнире «Игры Будущего» в Казани.
23:50
Экс-игрок «Локомотива» Шишкин: соперники в фиджитал-футболе на Играх Будущего очень сильные
Экс-игрок «Локомотива», а ныне лидер и основатель коллектива Phoenix Роман Шишкин рассказал, как создавалась команда, и оценил уровень соперников на турнире по фиджитал-футболу на Играх Будущего.
23:38
В Херсонской области опровергли сообщения украинских каналов о гибели Сальдо
Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опровергла слухи о его гибели.
23:35
Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Саудовский «Аль-Наср» обыграл саудовский «Аль-Фейха» в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.
23:34
ГП: для репатриации застрявших в Мапуту россиян не было правовых оснований
Препятствием для репатриации моряков из России, которые в течение нескольких месяцев удерживались на рыболовном судне в порту города Мапуту (Мозамбик), являлось отсутствие правовых оснований. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
23:26
WP: бойцы 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без согласования
Из-за усталости бойцы 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без предварительного согласования.
23:23
Чернышенко: Dota 2 гораздо сложнее, чем шахматы
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл краткий экскурс по Dota 2 для главы государства Владимира Путина.
23:16
Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины
Сирены воздушной тревоги активировали в трёх областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
23:11
Журова — о поддержке Валиевой: у Путина есть такое свойство, настоящий мужчина
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на поддержку Камилы Валиевой со стороны президента РФ Владимира Путина.
23:10
Блинкен: США не видят условий для переговоров по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон в настоящее время не видит условий для переговоров по Украине.
23:02
Песков хотел бы понаблюдать за фигурным катанием на Играх Будущего
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сожаление, что на Играх Будущего нет фигурного катания.
23:01
Додик назвал Орбана одним из сильнейших европейских лидеров
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одним из сильнейших лидеров в Европе.
22:50
Застрявшие на борту судна в Мапуту моряки вернулись в Россию
Российские моряки, которые в течение нескольких месяцев не могли покинуть рыболовное судно в порту города Мапуту (Мозамбик), вернулись на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
22:49
Додик рассказал о влиянии украинского конфликта на Республику Сербскую
Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT рассказал о влиянии конфликта на Украине на Республику Сербскую.
22:45
Аршавин попросил Путина создать русский аналог компьютерной игры FIFA
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину после церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего» в Казани.