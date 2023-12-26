Fox News: в США наблюдается всплеск респираторных заболеваний в разгар предновогодних праздников

В США в разгар предновогодних праздников наблюдается всплеск числа респираторных заболеваний, передаёт телеканал Fox News со ссылкой на официальные данные. Центры по контролю и профилактике заболеваний обнародовали карту, показывающую очень высокий уровень гриппоподобных заражений на юге страны, при этом наблюдается тенденция к росту числа заболевших на Среднем Западе и северо-востоке.

Сегодня вечером, когда миллионы людей путешествуют в эти праздничные выходные, вирус и грипп также набирают обороты. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили новую карту, показывающую очень высокий уровень гриппоподобных заболеваний на юге, при этом наблюдается тенденция к росту на Среднем Западе и северо-востоке.

Официальные лица полагают, что случаи заражения РСВ достигли пика в этом сезоне. Однако по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, количество госпитализаций пациентов с гриппом растёт с каждой неделей. Случаи заражения коронавирусом также растут по всей стране. Из-за этого медицинские бригады загружены, также как и в Северо-западной мемориальной больнице в Чикаго, где в отделении интенсивной терапии работает доктор Марк Сала.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Что приходит вам в голову, когда вы видите, как растёт число заболеваний?

МАРК САЛА, пульмонолог и специалист по интенсивной терапии в Северо-западной мемориальной больнице: Мы должны быть готовы к тому, что в отделении интенсивной терапии будет продолжаться рост числа заболеваний, требующих жизнеобеспечения.

Ещё в октябре койки Северо-западной больницы были заполнены пациентами с целым рядом недугов, но сейчас, незадолго до Рождества, в больнице говорят, что большинство пациентов в этом отделении интенсивной терапии имеют дело с респираторными заболеваниями. Доктор Сала говорит, что, поскольку маски и социальное дистанцирование практически исчезли, мы наблюдаем новый вид сезона праздников.

МАРК САЛА: Полагаю, что рог изобилия всех этих вирусов, которые мы знали раньше, вернулся, включая короновирус, с которым мы имели дело раньше.

Этот зимний микс напоминает о необходимости защитить себя и других.

МАРК САЛА: Настройтесь на успех. Сделайте прививку, носите маску, мойте руки и не прикасайтесь к глазам, носу и рту, когда вы находитесь в общественных местах. Это лучшее, что вы можете сделать, чтобы не попасть в больницу, в отделение интенсивной терапии и защитить своих близких.

Таковы уроки пандемии, чтобы вы и ваша семья были здоровы в преддверии Нового года!

Дата выхода в эфир 25 декабря 2023 года.