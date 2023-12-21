WION: ВОЗ рекомендует соблюдать меры по защите от новых штаммов COVID-19

Статистика показывает, что за последние недели во всём мире вновь растёт число случаев заражения COVID-19. Причём значительную долю составляет новый подвариант «омикрона» под названием JN.1, который встревожил даже экспертов ВОЗ. Они призвали власти всех стран продолжать принимать меры, чтобы сдержать распространение вируса, передает WION. Тем временем инфекция уже продолжает активно проявляться и в таких странах, как США, Великобритания и Германия.
COVID-19 возвращается: во всём мире растёт число случаев заражения новым подвариантом «омикрона» под названием JN.1. Теперь, на фоне нового всплеска заражений, Всемирная организация здравоохранения призвала страны продолжать принимать меры для сдерживания распространения вируса.
Как мы уже рассказывали, в Индии наблюдается рост заболеваемости: в стране было зарегистрировано 142 новых случая. При этом самая высокая статистика в южном штате Керала, где 115 человек заразились и один умер. Сообщается также про ещё один смертельный случай в штате Карнатака. Правительство Индии призвало власти всех штатов проявлять бдительность. Сейчас в Карнатаке ввели обязательное ношение масок для всех граждан старше 60 лет.
В числе нескольких стран, где также наблюдается рост заболеваемости, оказался и Сингапур, где за одну неделю (по статистике до 9 декабря) было зарегистрировано 56 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Количество заражений здесь заметно выросло — в сравнении с 32 035 заболевшими на предыдущей неделе, причём подавляющее большинство были инфицированы подвариантом JN.1. Это побудило Министерство здравоохранения выпустить дополнительные рекомендации для жителей страны и тех, кто отправляется в путешествие.
А в Европе сейчас Великобритания готовится к новой потенциально разрушительной волне заражений. Эксперты предупреждают, что эта новая волна может стать здесь одной из худших с момента создания вакцины. Вирус распространяется, поскольку уровень иммунитета у населения снижается. За одну неделю (по статистике до 9 декабря) почти у 6000 человек в Англии был выявлен COVID-19 по итогам анализов. Это означает рост числа заражений более чем на 38 процентов по сравнению с предыдущей неделей.
Переместимся в Германию: здесь распространение инфекции также достигло самого высокого уровня с июня 2022 года. Как сообщается, субвариант JN.1 стал причиной почти трети от всех случаев заражений. И хотя общий риск для населения в целом здесь пока считают низким, однако министр здравоохранения страны призвал людей позаботиться о ревакцинации.
В США власти 17 штатов сообщили, что там наблюдается «высокий» или даже «очень высокий» уровень активности респираторных заболеваний, поскольку количество госпитализаций по поводу COVID-19 и гриппа увеличилось. Согласно статистике, число госпитализаций с COVID-19 возросло до 23 432 случаев (по данным, опубликованным до 9 декабря). Медицинским учреждениям было направлено предупреждение, призывающее их как можно скорее провести вакцинацию против COVID-19 и гриппа.
Тем временем в Китае было выявлено семь случаев заражения подвариантом JN.1 за последний месяц. По данным органов здравоохранения, угроза распространения инфекции в Китае находится на низком уровне. Тем не менее эксперты предупредили, что ожидается рост числа случаев заражения новым штаммом.
Субвариант JN.1 произошёл от варианта коронавирусной инфекции BA.2.86, который обычно называют «пирола». Симптомы при заражении инфекцией включают повышение температуры, выделения из носа, больное горло, проявления мигрени и незначительных расстройств желудочно-кишечного тракта.
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