NTD: заболевших новым штаммом «эрис» в Китае становится всё больше

В Китае продолжает расти число заболевших COVID-19. Как передаёт NTD, в стране распространяется новый штамм EG.5, который назвали «эрис». Иммунитет к предыдущим версиям на него, похоже, не действует. Он вызывает боли в теле, температуру и симптомы, которые нередко сложно связать с коронавирусом.

В Китае продолжает расти число заболевших COVID-19. В стране распространяется новый штамм EG.5, который назвали «эрис». Иммунитет к предыдущим версиям на него, похоже, не действует.

С середины августа многие пользователи сети по всему Китаю начали писать, что они сами или окружающие их люди повторно заразились COVID-19.

По данным местных врачей, случаи заражения сейчас регистрируют ежедневно. При этом поступают пациенты, которые заразились второй или даже третий раз.

Люди жалуются на тяжёлые симптомы, например, боль в почках.

Врачи отмечают, что теперь ПЦР-тестирование почти не проводят, а вирус лечат как обычную простуду. При этом, по их словам, он более заразный.

А пользователи соцсетей пишут, что он становится ещё и более смертоносным.

Распространяется COVID и в США. В последние недели случаев стало больше.

Одновременно учёные пытаются следить за новым, сильно мутировавшим штаммом. Они считают, что ещё рано говорить, что новый вариант опасен для жизни.

«Эрис» считается потомком «омикрона», который выявили в ноябре 2021 года. Согласно недавним сообщениям, он вызывает боли в теле, температуру и симптомы, которые нередко сложно связать с коронавирусом.

Есть опасения, что мутации могут сделать его более тяжёлым и заразным. По состоянию на начало августа «эрис» обнаружили более чем в 50 странах.

Предполагается, что новый штамм также может обходить защиту вакцин. Однако врачи утверждают, что это пока единственный способ защиты.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2023 года.