CBS News: всплеск заболеваний среди детей в Китае вызывал тревогу за рубежом

Всплеск респираторных заболеваний среди китайских детей привёл к перегруженности местных больниц и вызвал тревогу за рубежом, сообщает CBS News. Между тем учёные отмечают, что эта вспышка, по всей видимости, спровоцирована обычными сезонными заболеваниями.
Переходим к Китаю, где приблизительно четыре года назад началась пандемия COVID и где сейчас среди детей наблюдается новый всплеск респираторных заболеваний, из-за которого больницы оказались перегружены. Однако на этот раз есть один важный момент: учёные говорят, что не увидели никаких новых или необычных болезней и что нынешний всплеск заболеваемости не настолько масштабен, как было в начале коронавируса. С подробностями об этой волне заболеваний Лиз Палмер.
В приёмных покоях больниц, особенно в Пекине и на севере Китая, полно детей с респираторными инфекциями, в том числе с пневмонией. Об этом всплеске заболеваний активно говорят в китайских СМИ. Кроме того, он вызвал тревогу за рубежом. Поэтому на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения попросила Китай объяснить, что происходит.
Хорошая новость состоит в том, что, по-видимому, всё это вызвано самыми обычными зимними болезнями. Доктор Цзо-Фэн Чжан, руководитель кафедры эпидемиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
ЦЗО-ФЭН ЧЖАН, руководитель кафедры эпидемиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе: Я считаю, что о пандемии 2.0 пока речи не идёт.
Первая пандемия — COVID-19, — которая со временем унесла жизни миллионов человек, началась в китайском городе Ухань. И китайские власти попытались её скрыть. Однако, как заявили в ВОЗ, на этот раз Китай оперативно передал убедительные данные, в которых говорилось о том, что дети заражены известными патогенами: некими разновидностями обычных бактерий и вирусов, которые встречаются повсюду.
ЦЗО-ФЭН ЧЖАН: У нас, в Соединённых Штатах, также бывают случаи гриппа, респираторно-синцитиального вируса, COVID-19. И тут ключевое решение — это вакцинация.
Китайские дети сейчас могут быть особенно уязвимы, поскольку во время пандемии широкомасштабная практика ношения масок и карантинные меры защищали их от множества болезней. Китайским врачам теперь приходится работать сверхурочно, чтобы разобраться с этим потоком маленьких пациентов. Однако, по словам экспертов в сфере медицины, на этом этапе ничего не указывает на то, что остальному миру стоит беспокоиться.
Элизабет Палмер специально для программы CBS Mornings.
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