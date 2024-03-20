People's Daily: в Пекине впервые широко отметили русскую Масленицу

В рамках перекрёстных годов культуры России и Китая в Пекине прошло первое в стране масштабное празднование Масленицы. Как пишет People's Daily, праздник отметили, как и полагается, ярко и шумно: с блинами, весёлыми играми, песнями, забавами и хороводами.

2024—2025 годы объявлены перекрёстными годами культуры России и Китая, в рамках которых запланирован ряд двусторонних культурных мероприятий. Как пишет People's Daily, 15 марта в Пекинском выставочном центре прошло первое в Китае масштабное празднование Масленицы — праздника проводов зимы и встречи весны.

Как отмечает издание, в китайской столице Масленицу отметили, как и полагается, ярко и шумно: с блинами, весёлыми играми, песнями, забавами и хороводами. Настоящими украшениями праздничной программы стали выступления Государственного кубанского казачьего ансамбля «Криница», Московского казачьего хора и ансамбля «Коробейник», а казаки показали свой коронный номер — сабраж — искусство открывания бутылки шампанского с помощью сабли.

Мероприятие было организовано Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития. Руководитель секретариата комитета Юлия Капранова зачитала обращение председателя российской части комитета Бориса Титова. В обращении он отметил, что перекрёстные года культуры России и Китая представляют собой значимый период, во время которого народы двух стран имеют возможность погрузиться в богатство традиций, искусства и культурного наследия друг друга.

«Недавно мы с китайскими друзьями отмечали Праздник весны в Москве. Это было не просто празднество, а настоящее торжество культуры и дружбы. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет продолжаться и укрепляться, принося взаимную выгоду и процветание нашим народам», — подчеркнул Титов.

На мероприятии также присутствовал заместитель председателя Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Ли Сикуй, он зачитал обращение председателя китайской части Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития Ся Баолуна.

В своём обращении он выразил надежду на то, что в новом году сотрудничество между Россией и Китаем расширится, а дружба между народами двух стран углубится и укрепится.