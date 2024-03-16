Популярное
-
New Atlas: российские танкисты разбили миф о превосходстве «Абрамсов» одним выстрелом New Atlas
-
AC: либо мы, либо Украина — сенатор США выдвинул НАТО ультиматум American Conservative
-
Der Spiegel: «укрепления» на украинских позициях оставляют желать лучшего Der Spiegel
-
Fox Business: «странно — это мягко сказано» — бывший полицейский о нацгвардейцах в метро Нью-Йорка Fox Business
-
Реванш Трамп — Байден неизбежен: кандидаты обменялись обвинениями в адрес друг друга Associated Press
-
Guardian: на Папу Римского ополчились за призывы к Украине «поднять белый флаг» Guardian
-
CNN: российские авиабомбы ФАБ-1500 «ровняют с землёй» украинскую оборону и наносят огромные потери ВСУ CNN
-
Хабек поучает мировую политику: «Решайте чёртовы проблемы!» Bild
INFOX.SG
-
Минобороны: ударная группа армейской авиации ВКС поразила ВСУ на Купянском направлении
Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.
-
МО: более 20 атак FPV-дронами совершили десантники за сутки на Запорожском направлении
Более 20 ударов по объектам ВСУ нанесли за сутки мобильные расчёты FPV-дронов ставропольские десантники новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» на Запорожском направлении.
-
Расчёты гаубиц «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на Купянском направлении
Ударами самоходных гаубиц «Мста-С» группировка войск «Запад» уничтожила закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
-
ВС России поразили опорные пункты и места скопления 1-й бригады президента Украины
Бомбардировочная авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразила ряд опорных пунктов 1-й бригады президента Украины и 128-й бригады теробороны ВСУ.
-
Политик Филиппо призвал французов выйти на марш против Макрона
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французам пора выйти на марш, чтобы выразить своё несогласие с агрессивной антироссийской риторикой президента Эммануэля Макрона.
-
В России создали приложение, которое оценивает производительность пользователя
Российские разработчики создали приложение, которое автономно оценивает производительность пользователя с помощью периодически обновляемых и дополняемых нейросетей и статистических моделей.
-
В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины.
-
ЦТАК: Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями частей воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии.
-
Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области
В Грайворонском городском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность.
-
В Воронежской области отменена опасность атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Воронежской области.
-
РИА Новости: в Мариуполе от пациентов скрыли риск рака от опытов для фармкомпаний
Пациенты психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе не были оповещены о том, что препарат от ревматоидного артрита, испытывавшийся на них для западных компаний при содействии украинских чиновников, потенциально мог способствовать возникновению раковых опухолей лимфатической и кроветворной систем.
-
Мурадов: Запад жалеет, что не признал референдум в Крыму раньше, не доводя до эскалации
Запад уже сожалеет, что не признал референдум в Крыму о вхождении в состав России раньше, не доводя ситуацию до эскалации.
-
ЕК выделит €1,5 млн на развитие «стабильного» рынка финансовых услуг на Украине
Еврокомиссия намерена проконтролировать работу небанковских финансовых учреждений на Украине. Программа направлена на обеспечение «финансовой стабильности» и поддержку в послевоенном восстановлении страны. С документом ознакомился RT.
-
Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородской области
Движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе, пострадали пять человек.
-
Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста
Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил в беседе с ТАСС, что хакеры взломали сайт организации.
-
RS: Байден ведёт лицемерную внешнюю политику
Президент США Джо Байден методично пренебрегает международным правом и ведёт лицемерную внешнюю политику.
-
Антонов: в США стали признавать, что украинский фронт трещит и сыпется
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новост
-
ООН: Гутерреш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по теме судоходства
Генсек ООН Антониу Гутерреш направил в феврале письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Чёрном море.
-
Антонов: спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов
Российским дипломатам в США спецслужбы предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и «провокационными подходами» в публичных местах.
-
ЦТАК: Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным AURUS
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле AURUS, который ему подарил президент России Владимир Путин.
-
Fox 13: Boeing в США потерял часть обшивки в полёте
Рейс авиакомпании United Airlines, вылетевший из международного аэропорта Сан-Франциско приземлился в Орегоне с отсутствующей частью обшивки.
-
Антонов: действия недружественных стран не помешают выборам президента России
Усилия недружественных стран не помешают проведению выборов российского президента в России и за рубежом.
-
Антонов: атаки на ресурсы ДЭГ в России проходят не без помощи Запада
Хакерские атаки на ресурсы по проведению дистанционного электронного голосования на выборах российского президента совершаются не без помощи западных стран.
-
Reuters: атакованное у берегов йеменской Ходейды судно оказалось танкером
Судно, которое подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, оказалось танкером для перевозки сжиженных нефтяных газов.
-
Антонов: заявления Байдена в адрес Путина говорят о желании похоронить отношения
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорит о стремлении США похоронить двусторонние отношения с Россией.
-
В Белгородской и Курской областях отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА отменены в Белгородской и Курской областях.
-
Гемпель: новую военную коалицию Запада ждёт крах и исторический позор
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что новую коалицию западных стран по поставкам дальнобойного оружия Украине ждёт крах и исторический позор.
-
RS: Запад должен задуматься после слов Путина о переговорах по Украине
Слова президента России Владимира Путина о готовности к серьёзным переговорам по Украине должны заставить Запад задуматься о возможности мирного урегулирования конфликта.
-
В Ижевске задержали женщину за попытку залить зелёнкой комплекс с бюллетенями
Правоохранительные органы Ижевска задержали женщину, которая попыталась залить зелёнкой комплекс обработки бюллетеней.
-
Гол Захаряна помог «Реал Сосьедад» победить «Кадис» в Примере
«Реал Сосьедад» победил «Кадис» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
-
T-Online: поставки Taurus Украине противоречат интересам безопасности Германии
Отказ Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus связан среди прочего с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, поставка которых Украине может противоречить интересам безопасности Германии.
-
Третий БПЛА сбит над Курской областью
Третий БПЛА сбит силами ПВО в небе над Курской областью.
-
Агент заявил, что Головин прибудет в расположение сборной России 18 марта
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил, когда его клиент прибудет в расположение сборной России.
-
Старовойт: в Курской области уничтожен ещё один украинский беспилотник
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что силами ПВО в регионе был уничтожен ещё один украинский беспилотник самолётного типа.
-
Мосгоризбирком: испорченные бюллетени сохранят, если они будут читаемы, их учтут
Все бюллетени, которые испортили на избирательных участках в Москве, будут сохранены.
-
Полянский назвал критику выборов в России Западом попыткой вмешательства
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявления западных дипломатов в СБ ООН, критиковавших выборы президента России, попытками вмешательства во внутренние дела страны.
-
Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».
-
Акинфеев готов пожать руку Веллитону: никакой обиды на него нет
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что сейчас готов пожать руку экс-форварду «Спартака» Веллитону.
-
Посол Антонов: власти США мешают поездкам по стране российских дипломатов
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти мешают поездкам по стране дипломатов из России.
-
Гимнаст Маринов: были разговоры о выступлении за Болгарию, но никто не уговаривал бросить всё
Российский гимнаст Даниел Маринов ответил, переманивали ли его в сборную Болгарии.
-
Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский БПЛА
Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник самолётного типа.
-
Посол Антонов: от отношений России и США практически ничего не осталось
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что от российско-американских отношений практически ничего не осталось.
-
Reuters: у берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал
Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, экипаж не пострадал.
-
Шнайдер вышла в финал турнира WTA 125 в Чарльстоне
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира 125 в Чарльстоне (США).
-
Постпредство России: Зеленский готов утопить в крови страну ради сохранения власти
Владимир Зеленский готов утопить в крови страну ради сохранения своей власти, и западные страны готовы этого не замечать.
-
Средства ПВО работают в Курске и Курском районе
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе сил ПВО в Курске и Курском районе.
-
Полянский: никто из поставщиков оружия Киеву не должен уйти от ответа
Никто из тех, кто поставляет оружие на Украину, не должен уйти от ответственности — об этом пойдёт речь на заседании СБ ООН по запросу России 22 марта, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
-
На территории Воронежской области введён режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА ввели на территории Воронежской области.
-
МИД Финляндии: Запад не должен полностью исключать отправку войск на Украину
Страны Запада, включая США, не должны полностью категорически исключать отправку войск на Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
-
The Times: МЮ заплатит Adidas 10 млн фунтов штрафа после каждого невыхода в ЛЧ до 2035-го
«Манчестер Юнайтед» может терять по 10 млн фунтов после каждого невыхода в Лигу чемпионов.