Спорные моменты: France 24 об ожиданиях от первого государственного визита Макрона в Германию

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Германию с 26 по 28 мая для обсуждения сотрудничества и спорных вопросов. Как отмечает France 24, это станет первым за 24 года государственным визитом французского лидера в Германию. В ходе визита будут обсуждаться разногласия Парижа и Берлина в отношении Украины и атомной энергетики.

НИК ХОЛДСВОРТ, корреспондент France 24: Это будет первый государственный визит (французского лидера в Германию. — ИноТВ) за 24 года. Может, Эммануэль Макрон довольно часто встречается с Олафом Шольцем, канцлером Германии, нередко бывая в Берлине, но это станет его первым государственным визитом туда. Его пригласил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер — сегодня у них состоится встреча.



На повестке дня такие вопросы, как различные взгляды на атомную энергетику: Германия отказалась от своей последней АЭС три года назад, в то время как Франция полагается на атомную энергию в 70 процентах своих энергоресурсов.



У них также разные взгляды на то, как поддержать украинцев в войне против России. Премьер-министр Германии очень осторожно относится к поставкам ракет, которые могут поразить Россию, — до сих пор он исключал поставки ракет Taurus немецкого производства. С другой стороны — Эммануэль Макрон, который в последнее время предлагает нам ввести войска НАТО на территорию Украины, что, конечно же, вызвало ответную реакцию русских, которые недавно объявили о проведении ядерных учений.



Получается, есть спорные моменты. Но насколько близки эти две страны? Каковы их отношения?



НИК ХОЛДСВОРТ: Они являются двумя ключевыми крупными экономиками ЕС. И они много сотрудничают по вопросам науки, экономики и исследований. Так что будет и много позитивных моментов. И, кстати, в этом году отмечается 75-я годовщина создания послевоенной Германской Демократической Республики — всё это будет сегодня в центре внимания.



Через пару дней, после того как президент Макрон побывает в Дрездене, он вернётся в Берлин на двустороннее заседание кабинета министров Франции и Германии, а также Макрон побывает в Мюнстере. В общем, он посетит столицу — Берлин, Дрезден на востоке, где побывает в Фрауэнкирхе — церкви, полностью разрушенной во время бомбардировок союзных войск во Второй мировой войне, а затем побывает в Мюнстере на западе.



В общем, встреча охватит все важные моменты и станет грандиозным событием всего за пару недель до выборов в Европарламент, собрав единый фронт: сейчас в Европе очень сильно опасаются всплеска правых популистских сил, и этот визит призван укрепить отношения между двумя ключевыми экономиками ЕС.



Дата выхода в эфир 26 мая 2024 года.